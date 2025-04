Corinna hilt Michael Schumacher beim Autogramm

In Bezug auf den deutschen Rekordweltmeister und seine Teilnahme an dem Projekt erklärt er: "Seine Frau hat ihm geholfen - und damit ist die Sammlung aller Champions, die noch unter uns sind, komplett." Heißt: Für das besondere Autogramm führte Corinna Schumacher die Hand ihres Gatten!

Der 56-Jährige wird seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 weiterhin hermetisch von der Öffentlichkeit abgeschirmt, über seinen genauen Gesundheitszustand sind keine konkreten Informationen bekannt. Der Kerpener beendete rund ein Jahr vor dem tragischen Unglück Ende 2012 seine Formel-1-Karriere bei Mercedes, mit Benetton und Ferrari sammelte er zuvor sieben WM-Titel.

Schumachers Mitwirken an der Charity-Auktion war Ehefrau Corinna aber offenbar genauso ein Herzensanliegen, wie es die Stiftung für Stewart ist: Der dreimalige Weltmeister hatte "Race Against Dementia" nach der Demenzerkrankung seiner Frau Helen gegründet, wird zu diesem Anlass am Sonntag in Bahrain auch eine Demorunde in seinem Weltmeister-Tyrrell von 1973 fahren - im stolzen Alter von 85 Jahren!