Michael Andretti vom Vorstand des neuen Cadillac-F1-Teams hat über die gesuchten Fahrerprofile gesprochen. Auf Mick Schumacher scheinen diese nicht zuzutreffen.

von Oliver Jensen

Mick Schumacher hat seinen Traum von der Formel 1 noch immer nicht aufgegeben.

Mit Cadillac stößt ab der Saison 2026 ein elftes Team hinzu, sodass zwei weitere Fahrer benötigt werden. Ist das eine neue Chance für Schumacher? Offenbar nicht!

Michael Andretti, der im Vorstand des neuen Formel-1-Teams sitzt, hat im Interview mit "MOTORSPORT aktuell" über die Fahrerplanung gesprochen. Auf Mick Schumacher scheinen die gesuchten Profile nicht zuzutreffen.

"Sicher ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten für eines der beiden Cockpits Colton Herta", betonte Andretti. "Er ist vom seinem Werdegang her mit Lando Norris vergleichbar. Colton ist mit Norris sogar eine Saison in der britischen Formel 3 gefahren. Und er hatte einen sehr guten Test in einem McLaren-Formel-1 in Portomiao."

Der 24-jährige US-Amerikaner ist in der IndyCar-Series erfolgreich. In der zurückliegenden Saison landete er auf Platz zwei hinter dem Spanier Alex Palou.