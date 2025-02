Offiziell: Guanyu Zhou wird Formel-1-Ersatzfahrer bei Ferrari

Die Zukunft von Guanyu Zhou ist wenige Wochen vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 geklärt. Nachdem der Chinese bei Sauber keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat, hat Ferrari nun offiziell bestätigt, dass er bei der Scuderia als Ersatzfahrer anheuert.

Eine große Überraschung ist das nicht, denn bereits Ende 2024 gab es Gerüchte, dass es Zhou zurück nach Maranello ziehen könnte. Der inzwischen 25-Jährige war nämlich bereits von 2015 bis 2018 Teil der Ferrari-Nachwuchsakademie.

Auch andere Teams sollen daran interessiert gewesen sein, Zhou als Ersatzfahrer zu verpflichten. Letztendlich fiel seine Wahl allerdings auf die Scuderia, wo er sich den Job mit Antonio Giovinazzi, ebenfalls ehemaliger Sauber-Pilot, teilen wird.

Kurios: Zur Saison 2022 hatte Zhou Giovinazzi noch bei Sauber (damals noch unter dem Namen Alfa Romeo) ersetzt. 2025 werden sich beide Piloten den Ferrari-Job teilen, wobei der Italiener für die Scuderia daneben auch noch in der Langstrecken-WM (WEC) an den Start geht.

Zhou dagegen hat bereits Ende 2024 verraten, dass er kein Interesse an einer anderen Rennserie abseits der Formel 1 hat. Für ihn habe es "oberste Priorität, und das habe ich immer gesagt, wieder in die Startaufstellung zurückzukehren", so Zhou damals.

Unter anderem rechnet er sich Chancen aus, 2026 bei Cadillac unterzukommen. Die Chancen könnten nicht schlecht stehen, denn Graeme Lowdon, der dort inzwischen offiziell als Teamchef bestätigt wurde, ist gleichzeitig Zhous persönlicher Manager.

Nachdem Zhou die Ferrari-Nachwuchsakademie Ende 2018 verlassen hatte, wechselte er 2019 in den Nachwuchs von Alpine, schaffte den Formel-1-Aufstieg 2022 aber mit Alfa Romeo. Für das Team aus Hinwil fuhr er insgesamt drei Jahre in der Königsklasse.

Bei seinem Formel-1-Debüt 2022 in Bahrain holte er als Zehnter direkt einen Punkt, die WM beendete er mit 6:49 Punkten aber mehr als klar hinter seinem deutlich erfahreneren Teamkollegen Valtteri Bottas. 2023 hatte der Finne die Nase nur noch mit 10:6 Zählern vorne.

2024 konnte Zhou das interne Duell mit 4:0 WM-Punkten dann erstmals für sich entscheiden. Doch sein achter Platz in Katar, das einzige Top-10-Ergebnis für Sauber in der kompletten Saison, kam zu spät, um noch einmal einen neuen Vertrag zu erhalten.