Für Mick Schumacher gibt es in der kommenden Formel-1-Saison endgültig kein Cockpit mehr. Zwar ist bei Alpine noch ein Platz offen, doch mit Franco Colapinto und Paul Aron stehen die beiden Anwärter bereits fest. Flavio Briatore hat bestätigt, dass der Teamkollege von Pierre Gasly in der Formel 1 2026 nicht Mick Schumacher heißen wird. Die Entscheidung über das zweite Cockpit werde "zwischen Franco und Paul" fallen, sagt der Alpine-Teamchef in einem Interview mit "The Race" und meint damit Franco Colapinto und Testfahrer Paul Aron.

Schweizerin Laura Villars will mit 28 Jahren FIA-Präsidentin werden Briatore erklärt, er brauche "noch ein bis zwei Rennen, die ich mir anschauen muss", erst dann werde er eine Entscheidung treffen. Für Colapinto spricht, dass seine Formkurve zuletzt ansteigend war und er Sponsoren aus Südamerika mitbringt. Aron, ein Este, war 2024 Dritter in der Formel 2 - und hat 2025 schon drei Formel-1-Trainings absolviert: in Silverstone und Budapest für Sauber, in Monza für Alpine.

Ralf Schumacher: "Es wird nicht leichter für Mick" Alpine ist (abgesehen von Red Bull und Racing Bulls) das einzige Team, das noch ein freies Formel-1-Cockpit für 2026 zu vergeben hat. Nachdem sich für Schumacher die Hoffnung Cadillac zerschlagen hatte, war Briatore sozusagen die letzte theoretische Möglichkeit. Doch die hat sich nun auch erledigt. Mick sei "jetzt schon ein paar Jahre aus der Formel 1 raus", sagt sein Onkel Ralf Schumacher im Interview mit "t-online.de", und man müsse festhalten. "Ihm läuft die Zeit davon. Man darf nicht vergessen: Es drängen ja schon einige jüngere Fahrer aus der Formel 2 nach, beispielsweise Alex Dunne oder Arvid Lindblad, die beide gute Chancen haben, es zeitnah in die Formel 1 zu schaffen. Es wird nicht leichter für Mick, das muss man sagen." Briatore erklärt, er sehe derzeit "keine andere Möglichkeit" als Colapinto und Aron. Auch in den Nachwuchsformeln dränge sich kein Überflieger auf: "Es gibt ein paar Fahrer, aber keiner ist irgendwie besonders oder schlägt voll ein. Ich erinnere mich, als 'Schumi' mit Sauber Gruppe C gefahren ist, da hat er fast jedes Rennen gewonnen."

Michael Schumacher auch nicht auf Anhieb Formel-1-Legende Was freilich nur die halbe Wahrheit ist: Michael Schumacher fuhr 1990 und 1991 insgesamt elf Sportwagenrennen im Sauber-Mercedes, und nur zwei davon konnte er gewinnen. Dreimal wurde er Zweiter, und fünfmal schied er aus. Was allerdings stimmt: Das Talent des späteren Formel-1-Superstars war schon damals klar zu erkennen. Sein damaliger Teamchef Peter Sauber erinnert sich im Buch "Grand Prix Storys - Hinter den Kulissen der Formel 1 ": "Wenn ich sage, Michael ist bei uns im Sportwagen Kreise um alle anderen gefahren, wäre das vielleicht übertrieben. Aber er war superschnell! In Le Mans war er eine Klasse für sich, und zwar in jeder Hinsicht. Er hat kaum Reifen verbraucht, die Bremsen geschont, sein Spritverbrauch war besser als der der anderen. Und das war mit dem Auto eine echte Herausforderung." Doch solche Nachwuchspiloten, die keine Zweifel daran lassen, dass sie auch in der Formel 1 einschlagen werden, sieht Briatore aktuell nicht: "GP2, Lewis Hamilton, das war bumm, bumm, bumm. Fernando Alonso ist Formel 3000 gefahren und hat jedes Rennen gewonnen. Als wir ihn zu Minardi gesetzt haben, rief mich Gian Carlo Minardi an und sagte: 'So einen wie den habe ich noch nie gesehen.'"