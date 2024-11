Mit 151 Punkten steht Sergio Perez in der Fahrerwertung nur auf Platz acht. Eine Entlassung könnte für Red Bull allerdings teuer werden. Zwei Youngsters dürfen sich offenbar Hoffnungen auf einen Transfer machen.

Sergio Perez wird trotz der anhaltenden Ergebniskrise bis Saisonende für Red Bull an den Start gehen. Diese Entscheidung bestätigte RB-Motorsportberater Helmut Marko: "Bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi passiert nichts. Perez will weiterkämpfen und die letzten drei Saisonrennen wieder die Kurve kriegen. Nach Abu Dhabi wird die Lage nochmal sondiert", kündigte der 81-Jährige bei "Sport1" an (der Rennkalender in der Übersicht).

Eine Entlassung zur kommenden Saison ist allerdings offenbar nicht ohne Weiteres möglich. Da der aktuelle Vertrag keine Ausstiegsklausel mehr vorsieht, müsste der Rennstall für eine Trennung wohl tief in die Tasche greifen. 20 Millionen Euro soll Perez für ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit fordern.

Dabei drohen Red Bull ohnehin schon niedrigere Einnahmen für dieses Jahr. Aktuell belegt der Rennstall in der Konstrukteurswertung nur Platz drei - an der Spitze thront McLaren. Der Unterschied in puncto Preisgeld beträgt offenbar 40 Millionen Dollar.