Nur drei WM-Punkte trennen die beiden Rivalen noch, im neunten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr im Liveticker ) kann Piastri seinen Vorsprung nun wieder ausbauen. Von Rang drei wird Weltmeister Max Verstappen im Red Bull starten, dahinter gehen Mercedes-Pilot George Russell und Lewis Hamilton im Ferrari an den Start.

Der Australier war im Qualifying vor den Toren Barcelonas am Samstag zwei Zehntelsekunden schneller als sein englischer Teamkollege Lando Norris - der hatte in den vergangenen beiden Rennen einigen Boden auf Piastri gutgemacht.

McLaren untermauert seine Ausnahmestellung in der Formel 1 auch im Qualifying von Barcelona. Oscar Piastri verweist Teamkollege Lando Norris dabei deutlich in die Schranken.

Hülkenberg scheitert bereits in Q1

Nico Hülkenberg im Sauber scheiterte im ersten Durchgang und kam nicht über Rang 16 hinaus. Bemerkenswert zudem: Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda enttäuschte erneut und wurde Letzter.

Statistisch gesehen ist die Pole Position in Barcelona so wichtig wie auf kaum einer anderen Strecke. Gut 70 Prozent der Siege seit 1991 wurden hier vom ersten Startplatz errungen - in Monaco etwa sind es nur knapp 50 Prozent.

Der Kampf um diesen Vorteil war nun eine recht exklusive McLaren-Angelegenheit, genau das Gegenteil hatte die Konkurrenz sich in Barcelona eigentlich erhofft: Der Weltverband hatte eine verschärfte Regel für die Frontflügel eingeführt, die vermeintlich an der Überlegenheit der McLaren hätte kratzen können. Bislang ist das nicht zu beobachten.