Dies sei angemessen, weil er sich nun aktiv für Umweltschutz einsetze und zuvor über lange Jahre Teil des Formel-1-Zirkus war, sagte der Heppenheimer im Interview mit dem Schweizer "Tages-Anzeiger": "Ich flog jahrelang um die Welt – und das nicht Economy, sondern Business oder First Class." Er habe "einen großen Fußabdruck hinterlassen".

"Heuchler" Vettel? Klimaschutz trotz Formel 1

In einer gewissen Form seien alle Menschen "Heuchler, weil wir auch Dinge genießen, von denen wir wissen, dass sie nicht so gut sind. Müssen wir nach Thailand in die Ferien fliegen? Nein. Aber es ist halt auch unheimlich schön dort."