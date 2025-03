Nach Lewis Hamiltons Wechsel von Mercedes zu Ferrari äußert sich Toto Wolff über den Verlust des Teams und die neue Mercedes-Besetzung.

Lewis Hamilton in Ferrari-Rot - an die neue Wirklichkeit in der Formel 1 hat sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erst langsam gewöhnt. "Am Anfang war es ungewohnt. Lewis war zwölf Jahre bei uns und hat in der Zeit sechs Titel gewonnen", sagte Wolff der "Sport Bild": "Ihn dann in anderer Teamkleidung zu sehen ist, als wenn die Frau auf einmal mit einem anderen Mann an der Seite rumläuft."

Rekordweltmeister Hamilton (40) bestreitet nach dem Abgang von Mercedes beim Saisonstart in Melbourne (im Liveticker ab 5:00 Uhr) sein erstes Rennen für die Scuderia.

Hamiltons Nachfolger bei den Silberpfeilen ist die 18 Jahre alte italienische Nachwuchshoffnung Andrea Kimi Antonelli. Im zweiten Mercedes-Cockpit sitzt im Briten George Russell ein etablierter Fahrer.