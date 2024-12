Ferrari ging in dem Duell leer aus. In Italien freut man sich nun auf Lewis Hamilton und eine neue Chance im kommenden Jahr.

Der Jubel bei Lando Norris und Oscar Piastri war beim letzten Rennen in Abu Dhabi groß. Aber auch die heimischen Medien feierten das Team, das eine starke Saison krönen konnte.

Die Formel 1 hat sich mit dem Finale in die Winterpause verabschiedet. Die internationalen Medien feierten Weltmeister McLaren - und in Italien steigt die Vorfreude auf Lewis Hamilton.

Das Wichtigste in Kürze

Lando Norris "ein Bild der Ruhe in einem Meer der Gefahr"

Daily Mail (England): "Lando Norris beendet das Jahr also doch als Weltmeister. Er selbst hat das möglich gemacht. Norris fuhr in Abu Dhabi tadellos, war ein Bild der Ruhe in einem Meer der Gefahr."

The Daily Mirror (England): "Lewis Hamilton, ja, bald 40 Jahre alt, kann es immer noch. Und Lando Norris, mittlerweile 25, ist zu einem echten Anführer gereift."

The Telegraph (England): "Es war eine Achterbahn-Saison für Norris, der vielfach für verschenkte Punkte kritisiert wurde. Er hat aber auch brillante Rennen gezeigt, und dieses war eines davon. Er darf hoffen, dass diese Saison und ihr Ende ein Durchbruch für ihn waren."

Corriere dello Sport (Italien): "Ferrari erwacht aus dem Traum vom Konstrukteurstitel. Der Abend, an dem alles möglich ist, nährt die Hoffnungen bis zur letzten Runde. Daher ist die Enttäuschung in Maranello besonders groß."

Tuttosport (Italien): "Ab morgen beginnt eine neue Welt. In Abu Dhabi sind Ferrari und McLaren die Protagonisten, während Red Bull und Mercedes die Nebenrollen übernehmen. Dies ist das klare Zeichen einer Formel 1 im Wandel."