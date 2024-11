Formel 1 - Quali-Chaos in Brasilien: Dämpfer für Max Verstappen, kein Start für Alex Albon

"Es war ganz klar, dass eine rote Flagge kommen muss. Und dann warten sie 30, 40 Sekunden - viele andere konnten noch eine Runde fahren", schimpfte Verstappen bei Sky. In der frühesten Qualifikation (7.30 Uhr Ortszeit) in der Geschichte der Formel 1 rauschte Norris in 1:23,405 Minuten schließlich als Schnellster über den rutschigen Asphalt im Autodromo Jose Carlos Pace.

Noch schlimmer für den Red-Bull-Star: Weil er einen neuen Verbrennungsmotor bekommen hat, muss er auch noch eine Strafversetzung um fünf Plätze hinnehmen, er startet damit von Rang 17 in den Grand Prix um 16.30 Uhr. Sein Titelrivale Norris schnappte sich in seinem McLaren hingegen seine siebte Pole Position des Jahres.

Eigentlich hätte das Qualifying schon am Samstag stattfinden sollen. Wegen zu schlechten Wetters war es aber auf den Morgen des Renntags verschoben worden. Viele Fahrer hatten trotz Regenreifen aber auch am Sonntag enorme Probleme.

Alex Albon: Unfall zu heftig

Williams-Youngster Franco Colapinto schlug in seinem erst sechsten Formel-1-Qualifying in Q1 in die Reifenstapel ein. In Q2 sorgte Mexiko-Sieger Carlos Sainz (Ferrari/Spanien) mit dem nächsten Crash für eine weitere Pause.

Sein Teamkollege Alexander Albon (Thailand/Williams) crashte ebenfalls und wird nach seinem heftigen Unfall im nicht am Rennen teilnehmen können. Das teilte sein Team knapp zwei Stunden nach Ende der Zeitenjagd im Autodromo Jose Carlos Pace mit.

Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) brachte dann mit einem weiteren Unfall das Unheil für Verstappen. Sein Teamkollege Fernando Alonso (Spanien) verunfallte in Q3 ebenfalls - rote Flaggen folgten. Ob ihre Boliden bis zum Rennen repariert werden können, ist offen.

Überraschend wurde Rekordweltmeister und Brasiliens Ehrenbürger Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes nur 16., auch Nico Hülkenberg erlebte ein Qualifying zum Vergessen. Nach einem Verbremser reichte es nur zu Platz 19 in seinem Haas. "Es war sehr ungemütlich und hat sich auch nicht gut angefühlt", sagte der Emmericher bei Sky. Zudem wurde Hülkenberg wieder von seinem Ersatz-Teamkollegen Oliver Bearman (17./Großbritannien), der den erkrankten Kevin Magnussen (Dänemark) ersetzt, geschlagen.

Schon um 16.30 Uhr MEZ (Sky) ist dann der Start des Grand Prix geplant. Bei den regnerischen Wetterverhältnissen ist Spannung garantiert. 44 Punkte führt Verstappen in der WM vor Norris.