Formel 1 - Mick Schumacher: Audi-Entscheidung offenbar gefallen

Bortoleto gilt als Toptalent, er gewann 2023 die Formel 3 und führt derzeit auch in der Formel 2 die Gesamtwertung an. Und das in seinem Rookie-Jahr.

Mick Schumacher will zurück in die Formel 1, bei Sauber bzw. Audi stand er auf der Liste. Eine Entscheidung ist jetzt angeblich gefallen.

Noch am Samstag hatte der Deutsche bei Sport 1 betont, Plan A, also die Formel 1, sei noch in Arbeit.

Bitter: Sollte es mit Audi tatsächlich nicht funktionieren, haben offiziell nur noch die Racing Bulls einen Platz zu vergeben. Dort ist Schumacher aber kein Thema. Zuvor hatte er bereits bei Mercedes, wo er seit 2023 Ersatzmann ist, bei Alpine und bei Williams den Kürzeren gezogen, nachdem er zum (erweiterten) Kandidatenkreis gehörte

Auch wenn Schumacher stets über eine Rückkehr in die Königsklasse gesprochen hatte, dürfte Plan B schon in der Schublade liegen. Dabei wäre zum Beispiel ein Verbleib in der Langstrecken-WM WEC eine Option, theoretisch auch ein Wechsel in die IndyCar-Serie.