Formel 1: Ralf Schumacher erklärt das deutsche Nachwuchsproblem

Anzeige

Ralf Schumacher erklärt gegenüber ran, wo die Nachwuchsprobleme des deutschen Motorsports liegen und was bei seinem Bruder Michael und ihm früher anders gewesen ist.

von Oliver Jensen

Der deutsche Motorsport steckt in einer Nachwuchs-Krise. Fuhren im Jahre 2010 noch sieben Deutsche in der Formel 1, so ist momentan der 36-jährige Nico Hülkenberg der einzige Deutsche in der "Königsklasse" des Motorsports.

Mick Schumacher hoffte 2024 vergeblich auf eine Rückkehr in die Formel 1. In der Nachwuchsklasse Formel 2 gibt es momentan keinen deutschen Fahrer.

Das Hauptproblem: die Kosten. Um ein großes Talent vom Kartsport bis in die Formel 1 zu bringen, sind Investitionen in Millionenhöhe notwendig. Dies war früher noch anders. Michael und Ralf Schumacher gelangten in die Formel 1, obwohl sie einfachen Verhältnissen entsprangen.

"Ich glaube nicht, dass unser Weg heute funktionieren würde", sagte der heutige "Sky"-Experte Ralf Schumacher auf Nachfrage von ran. "Der Motorsport war damals ein anderer - vor allem aus deutscher Sicht. Es gab einen Hunger und einen Nachholbedarf. Da waren Firmen wie Dekra, die auf einmal unheimlich viel Geld in den Motorsport investiert haben und sahen, dass das funktioniert. Dann kam später RTL dazu. Wenn ich sehe, was mit Michael passiert ist - das war unglaublich und hat dazu geführt, dass überhaupt so viele deutsche Fahrer den Weg in die Formel 1 geebnet bekamen."