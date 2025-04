Die Degradierung von Liam Lawson bei Red Bull nach nur zwei Rennen hat hohe Wellen geschlagen. Zwei ehemalige Formel-1-Pilot äußern Verständnis für die Entscheidung.

David Coulthard und Mark Webber können verstehen, dass Red Bull im Fall Liam Lawson bereits nach zwei Rennwochenenden in der laufenden Formel-1-Saison die Reißleine gezogen hat. Das erklären sie in der aktuellen Folge des Podcasts "Formula For Success". Tenor: Lawsons Rückstand auf Verstappen war zu groß.

Denn in den Qualifyings in Melbourne und in Shanghai verlor Lawson sieben Zehntel beziehungsweise gut 1,1 Sekunden auf seinen Teamkollegen im anderen Red-Bull-Auto und kam auch über die Renndistanzen nicht annähernd auf ein ähnliches Tempo wie Verstappen.

"Dieser riesige Zeitunterschied ist selbst für einen Ex-Fahrer schwer zu fassen", sagt Coulthard. "Ich hatte auch schwierige Phasen in meiner Karriere. Wenn das Auto instabil war, konnte ich keinen Rhythmus aufbauen. Aber solche Lücken wie jetzt?"

Verstappen sei sicherlich ein "Phänomen", meint Coulthard, "aber die Formel 1 ist heute extrem eng. Zwischen einem Topfahrer und einem durchschnittlichen sollten es zwei, drei Zehntel sein - nicht fast eine Sekunde."

Webber stimmt zu und ergänzt: "Aktuell reden wir von zwei, drei Zehnteln pro Sektor, und das ist einfach nicht tragbar. Denn das ist in diesem Geschäft eine Welt."