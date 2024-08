Am kommenden Wochenende meldet sich die Formel 1 nach dann vier Wochen Sommerpause zurück. Bei Red Bull wird durchaus überraschend alles beim Alten sein, was die Cockpit-Besetzungen anbetrifft.

Lawson wiederum sprang zeitweise für den wenig später an der Hand verletzten Ricciardo ein und überzeugte an seinen fünf Rennwochenenden überwiegend. Dem 22-jährigen Neuseeländer soll die Zukunft bei Red Bull gehören. Fragt sich nur, ob er wie die späteren Weltmeister Sebastian Vettel und Verstappen den Umweg über das kleinere Team gehen muss.

Red Bull will Lawson wohl unbedingt halten

"Es wird davon ausgegangen, dass Red Bull ihm bis September ein Cockpit für das Jahr 2025 in einem seiner beiden Teams geben muss. Andernfalls könnte er woanders hingehen", wird der Experte zitiert. Und weiter: "Red Bull möchte ihn nicht verlieren."

Damit sieht die Situation bei den Österreichern offenbar so aus, dass die Zukunft von Ricciardo an Perez hängt. Findet der Mexikaner, der in den vergangenen neun Rennen lediglich drei siebte und drei achte Plätze einfuhr, zurück zu seiner Form, dürften die Tage des stets gut gelaunten Australiers in der Formel 1 wohl gezählt sein. Denn für ihn heißt es offenbar: rauf zu Red Bull oder raus.

Barretto schreibt auch: "Verschlechtert sich seine Form, ist Lawson der Kandidat, um ihn nächste Saison zu ersetzen." Da hilft Ricciardo wohl auch nicht, dass er mit Teamchef Christian Horner einen wichtigen Fürsprecher haben soll.

Denn Erfolg geht über alles. Bei Perez und auch bei Ricciardo wird der Blick sehr genau darauf gerichtet sein, wie erfolgreich sie in den kommenden Wochen performen. Los geht’s mit dem Rennwochenende in Zandvoort, wo sich für gewöhnlich umso mehr um Lokalmatador Verstappen dreht.