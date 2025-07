In Bezug auf die Verstappen-Gerüchte erklärte er folgerichtig, dass dieser ja schon "aus einem hervorragenden Team" komme. Gleiches gelte aber für sein Ex- und das womöglich zukünftige Verstappen-Team.

Hamilton fremdelt im Ferrari: Platzt der Knoten in Silverstone?

Lediglich bei Ferrari will es für Hamilton einfach noch nicht so recht laufen. Sowohl der Engländer als auch sein meist leicht überlegener Teamkollege, Charles Leclerc, zeigten sich am Funk oft schnippisch in Bezug auf die Performance ihres Rennwagens.

Womöglich kann Hamilton aber in Silverstone auch im Ferrari endlich für einen Befreiungsschlag sorgen. Auf seiner Heimstrecke ist der 40-Jährige mit neun Erfolgen der Rekordsieger. Im vergangenen Jahr feierte er hier seinen bislang letzten Erfolg mit Mercedes.