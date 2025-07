Max Verstappen meldet sich eindrucksvoll zurück. Der Weltmeister schnappt sich in Silverstone die Pole Position und lässt das favorisierte McLaren-Duo hinter sich.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seine Ausnahmestellung erneut unter Beweis gestellt und ist zur Pole Position in Silverstone gerast.

Der niederländische Red-Bull-Star, der im vorherigen Verlauf des Wochenendes mit großen Problemen zu kämpfen hatte, war im entscheidenden Moment des Qualifyings voll da und raste am Samstag in 1:24,892 Minuten auf Startplatz eins. Für Verstappen war es die 44. Karriere-Pole - in den Farben von Red Bull Racing stand er damit genau so oft ganz vorne, wie Sebastian Vettel.

Die erste Startreihe beim Großen Preis von Großbritannien (16.00 Uhr im Liveticker) komplettiert WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, der gute Aussichten hat, seinem McLaren-Rennstall den Heimsieg zu bescheren. Auf diesen hoffen in der zweiten Startreihe auch die britischen Piloten Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes). Der britische Rekordweltmeister Lewis Hamilton vergab im Ferrari auf seiner letzten schnellen Runde durch einen späten Fehler eine bessere Platzierung als Rang fünf.

Für eine Unterbrechung im Q1 sorgte Franco Colapinto. Der Argentinier verlor in der Kurve vor Start-und-Ziel die Kontrolle über seinen Alpine und landete im Kiesbett. Colapinto fuhr zunächst weiter, stellte seinen Wagen dann aber am Boxenausgang ab.

Nico Hülkenberg konnte sich im Anschluss nicht mehr entscheidend verbessern. Der Emmericher erlebte im Sauber eine große Enttäuschung und musste sich mit dem 19. Platz zufriedengeben. Im Rennen sind erneut seine Jäger-Qualitäten gefragt.