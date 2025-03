Formel 1: Red Bull holt Yuki Tsunoda und schickt Liam Lawson zu Racing Bulls

Was bereits am China-Wochenende als Gerücht durchs Formel-1-Fahrerlager geisterte, wurde nun offiziell bestätigt: Red Bull schickt Liam Lawson mit sofortiger Wirkung zurück zu den Racing Bulls und befördert dafür Yuki Tsunoda an die Seite von Weltmeister Max Verstappen.

"Es war schwierig zu sehen, wie Liam bei den ersten beiden Formel-1-Rennen mit dem RB21 zu kämpfen hatte. Deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung für einen frühzeitigen Wechsel getroffen", erklärt Teamchef Christian Horner in einer Pressemitteilung.

"Wir sind mit zwei Zielen in die Saison 2025 gegangen: die Fahrerweltmeisterschaft zu verteidigen und den Konstrukteurs-Weltmeistertitel zurückzuerobern", erinnert Horner und betont, dass der Fahrertausch "eine rein sportliche Entscheidung" sei.

Denn während Max Verstappen nach den ersten beiden Rennwochenenden des Jahres mit 36 Punkten WM-Zweiter ist, sammelte Lawson in den bisherigen drei Rennen, wenn man den Sprint in China am vergangenen Samstag dazuzählt, noch keinen einzigen Zähler.

Da das nicht dem Anspruch von Red Bull entspricht, erfolgt nun vor dem dritten Grand Prix des Jahres der Wechsel. Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Suzuka wird Tsunoda in gut einer Woche also erstmals als Teamkollege von Verstappen an den Start gehen.