Formel 1: Red Bull zerfleischt sich selbst - ein Kommentar

Verlierer: Red-Bull-Bosse

So stark die Performance auf der Strecke, so katastrophal die Situation in der Führungsetage. Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, Motorsportkonsulent Helmut Marko, Verstappen-Papa Jos - viele mischen im Skandal um Teamchef Christian Horner mit. Dieser soll laut "RTL" nun sogar eine hohe Abfindung an die Mitarbeiterin bezahlt haben, die ihn belastete. Chaos par excellence in Jeddah. © IMAGO/eu-images