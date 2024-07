Anzeige

Das Rennen in Ungarn am Wochenende hat gezeigt: Vor Red Bull liegen harte Wochen. Die Lage des Dominators der vergangenen F1-Jahre ist angespannt, in der Sommerpause stehen wichtige Entscheidungen an.

Von Kevin Hildebrand

Nach dem Wochenende am Hungaroring in Ungarn waren beim Formel-1-Team von Red Bull überall enttäuschte Gesichter zu sehen. Konkurrent McLaren war im Rennen enteilt, das mitgebrachte Update funktionierte nicht, Max Verstappen erinnerte an alte Zeiten und verlor sich in seiner Wut. Und Sergio Perez? Der machte weiter Perez-Dinge.

Die Sommerpause, die nach dem GP von Spa am kommenden Wochenende ansteht, wird für Red Bull alles andere als eine ruhige Erholungspause. Während das Team intern klären muss, wie man zurück auf den Erfolgsweg kommen möchte, brennt vor allem eine Frage unter den Nägeln der Entscheidungsträger: die der Fahrerpaarung nach der Sommerpause.

Trotz Vertragsverlängerung mit Sergio Perez vor wenigen Wochen kann RB mit den Leistungen des Mexikaners nicht zufrieden sein. Und auch beim Schwesterteam, den Racing Bulls, wackelt der Stuhl des Australiers Daniel Ricciardo gewaltig.

Was tun also, um in Sachen Fahrerpaarung die beste Lösung zu finden? Und wie kann Red Bull den Abwärtstrend beim eigenen Auto stoppen?

ran gibt einen Ausblick in die Zukunft.