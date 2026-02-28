Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Saison 2026: Neues Reglement, Teams, Strecken - alle Informationen zu Teams, Fahrern, Rennkalender, Wertungen und TV-Übertragung
- Aktualisiert: 13.03.2026
- 15:58 Uhr
Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran liefert alle Infos zum Saisonstart.
Die Formel-1-Saison 2025 war an Spannung kaum zu überbieten. Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpften gleich drei Piloten zum Saisonfinale um die Krone. Das gab es 15 Jahre lang nicht mehr.
Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008.
In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen?
- Auftakt in der Formel 1: Der Große Preis von Australien in Melbourne am 8. März ab 5 Uhr im Liveticker
ran liefert alle Infos rund um die Formel-1-Saison 2026.
Wann startet die Formel-1-Saison?
Der Saisonauftakt steigt vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien). Das Finale findet traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen.
Formel 1: Welche Teams und Piloten sind dabei?
Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt.
Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.
Einen Debütanten gibt es auch: Der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie fährt für das Schwesterteam Racing Bulls.
Und so sind die Teams besetzt:
- Mercedes: George Russell (Großbritannien), Kimi Antonelli (Italien)
- Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Isack Hadjar (Frankreich)
- McLaren: Lando Norris (Großbritannien), Oscar Piastri (Australien)
- Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)
- Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Arvid Lindblad (Großbritannien)
- Audi: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)
- Haas: Esteban Ocon (Frankreich), Oliver Bearman (Großbritannien)
- Williams: Carlos Sainz (Spanien), Alex Albon (Thailand)
- Cadillac: Sergio Perez (Mexiko), Valtteri Bottas (Finnland)
- Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)
- Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)
Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026
Formel 1: Welche neuen Teams sind dabei?
Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse.
Mit Audi kehrt ein deutscher Hersteller als eigenständiges Werksteam in die Formel 1 zurück. Die Ingolstädter haben den Sauber-Rennstall komplett übernommen.
Cadillac steigt komplett neu ein. Die US-Amerikaner fahren mit Ferrari-Motor und sind eine Tochter von General Motors.
Formel 1: Wie sieht die aktuelle Fahrerwertung aus?
|#
|Name
|Team
|Team
|Punkte
|1
|George Russell
|Mercedes AMG F1 Team
|Mercedes
|25
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG F1 Team
|Mercedes
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|15
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Ferrari
|12
|5
|Lando Norris
|McLaren F1 Team
|McLaren
|10
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|Red Bull
|8
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|Haas
|6
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls F1 Team
|RB F1 Team
|4
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 Team
|Audi F1 Team
|2
|10
|Pierre Gasly
|Alpine F1 Team
|Alpine
|1
|11
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|Haas
|0
|12
|Alex Albon
|Williams Racing
|Williams
|0
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls F1 Team
|RB F1 Team
|0
|14
|Franco Colapinto
|Alpine F1 Team
|Alpine
|0
|15
|Carlos Sainz
|Williams Racing
|Williams
|0
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|17
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|Red Bull
|0
|18
|Oscar Piastri
|McLaren F1 Team
|McLaren
|0
|19
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 Team
|Audi F1 Team
|0
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
Formel 1: Wie sieht die aktuelle Teamwertung aus?
|#
|Team
|Team
|Punkte
|1
|Mercedes AMG F1 Team
|Mercedes
|43
|2
|Ferrari
|Ferrari
|27
|3
|McLaren F1 Team
|McLaren
|10
|4
|Red Bull Racing
|Red Bull
|8
|5
|Haas F1 Team
|Haas
|6
|6
|Racing Bulls F1 Team
|RB F1 Team
|4
|7
|Audi F1 Team
|Audi F1 Team
|2
|8
|Alpine F1 Team
|Alpine
|1
|9
|Williams Racing
|Williams
|0
|10
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
Der Formel-1-Rennkalender 2026
Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.
- 6. - 8. März: GP in Melbourne (Australien)
- 13. - 15. März: GP in Shanghai (China)
- 27. - 29. März: GP in Suzuka (Japan)
- 10. - 12. April: GP in Sakhir (Bahrain)
- 17. - 19. April: GP in Dschidda (Saudi-Arabien)
- 1. - 3. Mai: GP in Miami (USA)
- 22. - 24. Mai: GP in Montreal (Kanada)
- 5. - 7. Juni: GP in Monte Carlo (Monaco)
- 12. - 14. Juni: GP in Barcelona (Spanien)
- 26. - 28. Juni: GP in Spielberg (Österreich)
- 3. - 5. Juli: GP in Silverstone (Großbritannien)
- 17. - 19. Juli: GP in Spa (Belgien)
- 24. - 26. Juli: GP in Budapest (Ungarn)
- 21. - 23. August: GP in Zandvoort (Niederlande)
- 4. - 6. September: GP in Monza (Italien)
- 11. - 13. September: GP in Madrid (Spanien)
- 24. - 26. September: GP in Baku (Aserbaidschan)
- 9. - 11. Oktober: GP in Singapur (Singapur)
- 23. - 25. Oktober: GP in Austin (USA)
- 30. Oktober - 1. November: GP in Mexiko-Stadt (Mexiko)
- 6. - 8. November: GP in Sao Paulo (Brasilien)
- 19. - 21. November: GP in Las Vegas (USA)
- 27. - 29. November: GP in Lusail (Katar)
- 4. - 6. Dezember: GP in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
Wird es in der Formel-1-Saison 2026 wieder Sprints geben?
Ja. Insgesamt wird es zusätzlich zu den regulären Rennen sechs Sprints geben:
- Shanghai (China)
- Miami (USA)
- Montreal (Kanada)
- Silverstone (Großbritannien)
- Zandvoort (Niederlande)
- Singapur (Singapur)
Formel 1: Viel Tradition! So sehen die F1-Autos 2026 aus
Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung
Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion.
Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.
Das bisherige DRS-System wird durch eine aktive Aerodynamik ersetzt.
Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.
Formel 1: Wo werden Trainings, Qualifyings und Rennen im TV, Stream live übertragen?
Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen.
Wer die Formel 1 lieber im Livestream online verfolgt, kann dies mit Sky Go oder WOW tun.
ran begleitet die Rennen im Liveticker.
Formel 1: Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV?
Das ist bislang (Stand: 1. März) noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte für sieben Rennen gesichert, dazu einige Sprints und Qualifyings.
Ob das in dieser Saison wieder so laufen wird, sollte sich bis zum Saisonstart klären. Stand jetzt gibt es aber keine Live-Übertragungen.
Ein RTL-Sprecher kündigte gegenüber "Motorsport-Total.com" "zeitnah Klarheit" an.