Mittlerweile ist Sebastian Vettels Abschied aus der Formel 1 vier Jahre her. Jetzt erzählt der 38-Jährige, unter welchen Umständen er gerne zurück ins Rennauto steigen würde. Im Jahr 2010 kürte sich Sebastian Vettel zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte und in den drei Folgejahren verteidigte er seinen Titel erfolgreich im Red Bull. Nach Zwischenstopps bei Ferrari und Aston Martin beendete der gebürtige Heppenheimer 2022 seine Karriere mit 53 Siegen und knapp dreihundert Rennstarts. Seitdem bekundete er mehrmals sein Interesse an dem Ausdauerrennen von Le Mans, doch nun spricht Vettel konkret von einer Rückkehr hinters Steuer.

Traum-Teampartner für Le Mans bereits auserkoren Dass Max Verstappen und Vettel ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist schon seit Jahren bekannt. "Ich spreche nach jedem Grand Prix mit ihm. Er ist eine gute Person, ich mag ihn sehr gerne", erzählte der Niederländer schon 2024 in Las Vegas. Gegenüber "Servus TV" wurde Vettel jetzt deutlich: "Ich bin in regelmäßigem Austausch mit Max und wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen. Wenn es passt, dass wir zusammen einmal Le Mans fahren." Bereits Ende 2023 testete der ehemalige Ferrari-Fahrer einen Porsche 963 und im Juli 2025 suchte er noch nach "der richtigen Partnerschaft".

Das sagt Max Verstappen zu der Idee Verstappen ist der Idee nicht abgeneigt. "Das würde ich sehr gerne machen. Aber natürlich nur, wenn wir um Siege kämpfen können. Man muss mit dem richtigen Team zusammenarbeiten", sagte der ebenfalls vierfache Weltmeister nach den Testfahrten in Bahrain.

Erst kürzlich hatte der 28-Jährige seinen Unmut über die neuen Formel-1-Regularien und die damit einhergehenden Rennautos kundgetan. "Wenn es keinen Spaß macht, dann sehe ich mich nicht wirklich hier bleiben", erklärte der Vizeweltmeister von 2025. Formel 1 verliert Traditionsstrecke - historischer Grand Prix feiert Comeback Auch Verstappen liebäugelt schon länger mit anderen Rennserien. Vergangenes Jahr gewann er unter dem Pseudonym "Franz Herrmann" einen NLS-Lauf im Ferrari 296 GT3 auf der Nordschleife. Diesen Mai plant er zudem, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teilzunehmen.