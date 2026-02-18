- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Kalender, Teams, Fahrer & TV-Übertragung - alle Informationen zur Saison 2026

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 15:14 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2026 verspricht Spannung, Action, neue Teams, neue Fahrer und neue Regeln. ran gibt alle Informationen zu den Rennen, Piloten und zur TV-Übertragung.

Die Formel-1-Saison 2026 erstrahlt in einem neuen Gewand. Fans dürfen sich auf neue Teams, neue Piloten und eine neue Strecke im Rennkalender freuen. Zudem könnte ein drastisch überarbeitetes technisches Regelwerk für ordentlich Bewegung im Feld sorgen.

Das Formel-1-Jahr beginnt am 8. März mit dem Großen Preis von Australien und endet am 6. Dezember mit dem Großen Preis von Abu Dhabi.

Kann Lando Norris seinen Titel verteidigen oder schlägt Max Verstappen zurück? Natürlich möchten auch Ferrari und Mercedes endlich wieder um den Titel kämpfen.

Gespannt darf man auch auf den einzigen deutschen Piloten, Nico Hülkenberg, sein, der mit Audi den Weg zur Spitze sucht.

ran hat alle Informationen in Bezug auf die Saison 2026 zusammengefasst.

Formel 1: Der Rennkalender 2026

StreckeStreckeDatumSieger
AustralienAustralien Grand PrixAustralien GP06.03. - 08.03.
Rennen08.03. 05:00
Qualifying07.03. 06:00
3. Training07.03. 02:30
2. Training06.03. 06:00
1. Training06.03. 02:30
ChinaChina Grand PrixChina GP13.03. - 15.03.
Rennen15.03. 08:00
Qualifying14.03. 08:00
Sprint14.03. 04:00
Sprint-Qualifying13.03. 08:30
1. Training13.03. 04:30
JapanJapan Grand PrixJapan GP27.03. - 29.03.
Rennen29.03. 07:00
Qualifying28.03. 07:00
3. Training28.03. 03:30
2. Training27.03. 07:00
1. Training27.03. 03:30
BahrainBahrain Grand PrixBahrain GP10.04. - 12.04.
Rennen12.04. 17:00
Qualifying11.04. 18:00
3. Training11.04. 14:30
2. Training10.04. 17:00
1. Training10.04. 13:30
Saudi-ArabienSaudi-Arabien Grand PrixSaudi-Arabien GP17.04. - 19.04.
Rennen19.04. 19:00
Qualifying18.04. 19:00
3. Training18.04. 15:30
2. Training17.04. 19:00
1. Training17.04. 15:30
USAUSA-Miami Grand PrixMiami GP01.05. - 03.05.
Rennen03.05. 22:00
Qualifying02.05. 22:00
Sprint02.05. 18:00
Sprint-Qualifying01.05. 22:30
1. Training01.05. 18:30
KanadaKanada Grand PrixKanada GP22.05. - 24.05.
Rennen24.05. 22:00
Qualifying23.05. 22:00
Sprint23.05. 18:00
Sprint-Qualifying22.05. 22:30
1. Training22.05. 18:30
MonacoMonaco Grand PrixMonaco GP05.06. - 07.06.
Rennen07.06. 15:00
Qualifying06.06. 16:00
3. Training06.06. 12:30
2. Training05.06. 17:00
1. Training05.06. 13:30
SpanienBarcelona-Katalonien Grand PrixBarcelona-Katalonien GP12.06. - 14.06.
Rennen14.06. 15:00
Qualifying13.06. 16:00
3. Training13.06. 12:30
2. Training12.06. 17:00
1. Training12.06. 13:30
ÖsterreichÖsterreich Grand PrixÖsterreich GP26.06. - 28.06.
Rennen28.06. 15:00
Qualifying27.06. 16:00
3. Training27.06. 12:30
2. Training26.06. 17:00
1. Training26.06. 13:30
EnglandGroßbritannien Grand PrixGroßbritannien GP03.07. - 05.07.
Rennen05.07. 16:00
Qualifying04.07. 17:00
Sprint04.07. 13:00
Sprint-Qualifying03.07. 17:30
1. Training03.07. 13:30
BelgienBelgien Grand PrixBelgien GP17.07. - 19.07.
Rennen19.07. 15:00
Qualifying18.07. 16:00
3. Training18.07. 12:30
2. Training17.07. 17:00
1. Training17.07. 13:30
UngarnUngarn Grand PrixUngarn GP24.07. - 26.07.
Rennen26.07. 15:00
Qualifying25.07. 16:00
3. Training25.07. 12:30
2. Training24.07. 17:00
1. Training24.07. 13:30
NiederlandeNiederlande Grand PrixNiederlande GP21.08. - 23.08.
Rennen23.08. 15:00
Qualifying22.08. 16:00
Sprint22.08. 12:00
Sprint-Qualifying21.08. 16:30
1. Training21.08. 12:30
ItalienItalien Grand PrixItalien GP04.09. - 06.09.
Rennen06.09. 15:00
Qualifying05.09. 16:00
3. Training05.09. 12:30
2. Training04.09. 16:00
1. Training04.09. 12:30
SpanienSpanien Grand PrixSpanien GP11.09. - 13.09.
Rennen13.09. 15:00
Qualifying12.09. 16:00
3. Training12.09. 12:30
2. Training11.09. 17:00
1. Training11.09. 13:30
AserbaidschanAserbaidschan Grand PrixAserbaidschan GP24.09. - 26.09.
Rennen26.09. 13:00
Qualifying25.09. 14:00
3. Training25.09. 10:30
2. Training24.09. 14:00
1. Training24.09. 10:30
SingapurSingapur Grand PrixSingapur GP09.10. - 11.10.
Rennen11.10. 14:00
Qualifying10.10. 15:00
Sprint10.10. 11:00
Sprint-Qualifying09.10. 14:30
1. Training09.10. 11:30
USAUSA Grand PrixUSA GP23.10. - 25.10.
Rennen25.10. 21:00
Qualifying24.10. 23:00
3. Training24.10. 19:30
2. Training23.10. 23:00
1. Training23.10. 19:30
MexikoMexiko Grand PrixMexiko GP30.10. - 01.11.
Rennen01.11. 21:00
Qualifying31.10. 22:00
3. Training31.10. 18:30
2. Training30.10. 23:00
1. Training30.10. 19:30
BrasilienBrasilien Grand PrixBrasilien GP06.11. - 08.11.
Rennen08.11. 18:00
Qualifying07.11. 19:00
3. Training07.11. 15:30
2. Training06.11. 20:00
1. Training06.11. 16:30
USAUSA-Las Vegas Grand PrixLas Vegas GP20.11. - 22.11.
Rennen22.11. 05:00
Qualifying21.11. 05:00
3. Training21.11. 01:30
2. Training20.11. 05:00
1. Training20.11. 01:30
KatarKatar Grand PrixKatar GP27.11. - 29.11.
Rennen29.11. 17:00
Qualifying28.11. 19:00
3. Training28.11. 15:30
2. Training27.11. 18:00
1. Training27.11. 14:30
VA EmirateAbu Dhabi Grand PrixAbu Dhabi GP04.12. - 06.12.
Rennen06.12. 14:00
Qualifying05.12. 15:00
3. Training05.12. 11:30
2. Training04.12. 14:00
1. Training04.12. 10:30

Formel 1 2026: Die Strecken

  • Albert Park Circuit
    Albert Park Circuit, Melbourne
    Melbourne
    Australien
    5.28 km
  • Autodromo di Monza
    Autodromo di Monza, Monza
    Monza
    Italien
    5.79 km
  • Autódromo Hermanos Rodríguez
    Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, D.F.
    Ciudad de México, D.F.
    Mexiko
    4.3 km
  • Autodromo José Carlos Pace
    Autodromo José Carlos Pace, São Paulo, SP
    São Paulo, SP
    Brasilien
    4.31 km
  • Bahrain International Circuit
    Bahrain International Circuit, Manama
    Manama
    Bahrain
    5.41 km
  • Baku City Circuit
    Baku City Circuit, Baku
    Baku
    Aserbaidschan
    6 km
  • Circuit de Catalunya
    Circuit de Catalunya, Barcelona
    Barcelona
    Spanien
    4.66 km
  • Circuit de Monaco
    Circuit de Monaco, Monte Carlo
    Monte Carlo
    Monaco
    3.34 km
  • Circuit de Spa-Francorchamps
    Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps
    Spa-Francorchamps
    Belgien
    7 km
  • Circuit of the Americas
    Circuit of the Americas, Austin, TX
    Austin, TX
    USA
    5.51 km
  • Circuit Park Zandvoort
    Circuit Park Zandvoort, Zandvoort
    Zandvoort
    Niederlande
    4.26 km
  • Circuito de Madring
    Circuito de Madring, Madrid
    Madrid
    Spanien
  • Gilles Villeneuve Circuit
    Gilles Villeneuve Circuit, Montréal, QC
    Montréal, QC
    Kanada
    4.36 km
  • Grand Prix Circuit Silverstone
    Grand Prix Circuit Silverstone, Silverstone
    Silverstone
    England
    5.89 km
  • Hungaroring
    Hungaroring, Budapest
    Budapest
    Ungarn
    4.38 km
  • Jeddah Street Circuit
    Jeddah Street Circuit, Jeddah
    Jeddah
    Saudi-Arabien
    6.17 km
  • Las Vegas Street Circuit
    Las Vegas Street Circuit, Las Vegas, NV
    Las Vegas, NV
    USA
    6.2 km
  • Losail International Circuit
    Losail International Circuit, Doha
    Doha
    Katar
    5.42 km
  • Marina Bay Street Circuit
    Marina Bay Street Circuit, Singapore
    Singapore
    Singapur
    4.94 km
  • Miami International Autodrome
    Miami International Autodrome, Miami, FL
    Miami, FL
    USA
    5.41 km
  • Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Spielberg
    Spielberg
    Österreich
    4.32 km
  • Shanghai International Circuit
    Shanghai International Circuit, Shanghai
    Shanghai
    China
    5.45 km
  • Suzuka International Racing Course
    Suzuka International Racing Course, Suzuka
    Suzuka
    Japan
    5.81 km
  • Yas Marina Circuit
    Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
    Abu Dhabi
    VA Emirate
    5.28 km
Formel 1: Die Sprintrennen

Shanghai, China: 22. März

Miami, USA: 3. Mai

Montreal, Kanada: 23. Mai

Silverstone, Großbritannien: 4. Juli

Zandvoort, Niederlande: 22. August

Singapur: 10. Oktober

Formel 1: Wer überträgt die Saison 2026 im TV und im Stream?

Sky hat die Rechte an allen Formel-1-Events und wird die kompletten Wochenenden vom 1. Freien Training bis zum Rennen live übertragen. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Der Pay-TV-Sender wird alle Formel-1-Übertragungen auch im Livestream via Sky Go und WOW zeigen. Dieser ist allerdings nur für zahlende Abonnenten abrufbar.

Voraussichtlich werden auch erneut ausgewählte Rennen auf RTL live und kostenlos gezeigt. Noch ist aber nicht bekannt, um welche Rennen es sich hierbei handeln wird.

Formel 1: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Alle Sessions können wie gewohnt im Liveticker auf ran.de verfolgt werden.

Formel 1: Alle Teams und Fahrer

Red Bull Racing: Max Verstappen & Isack Hadjar

McLaren: Lando Norris & Oscar Piastri

Ferrari: Lewis Hamilton & Charles Leclerc

Mercedes: George Russell & Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso & Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly & Franco Colapinto

Williams: Carlos Sainz & Alexander Albon

Racing Bulls: Liam Lawson & Arvid Lindblad

Audi: Nico Hülkenberg & Gabriel Bartoleto

Haas: Esteban Ocon & Oliver Bearman

Cadillac: Valtteri Bottas & Sergio Perez

Formel 1: Fahrerwertung

#NameTeamTeamPunkte
1Franco ColapintoArgentinienFranco ColapintoAlpine F1 TeamAlpine F1 TeamAlpine0
2Pierre GaslyFrankreichPierre GaslyAlpine F1 TeamAlpine F1 TeamAlpine0
3Fernando AlonsoSpanienFernando AlonsoAston Martin F1 TeamAston Martin F1 TeamAston Martin0
4Lance StrollKanadaLance StrollAston Martin F1 TeamAston Martin F1 TeamAston Martin0
5Valtteri BottasFinnlandValtteri BottasCadillac F1 TeamCadillac F1 TeamCadillac0
6Sergio PérezMexikoSergio PérezCadillac F1 TeamCadillac F1 TeamCadillac0
7Lewis HamiltonGroßbritannienLewis HamiltonFerrariFerrariFerrari0
8Charles LeclercMonacoCharles LeclercFerrariFerrariFerrari0
9Oliver BearmanGroßbritannienOliver BearmanHaas F1 TeamHaas F1 TeamHaas0
10Esteban OconFrankreichEsteban OconHaas F1 TeamHaas F1 TeamHaas0
Formel 1: Teamwertung

#TeamTeamPunkte
1Alpine F1 TeamFrankreichAlpine F1 TeamAlpine0
2Aston Martin F1 TeamGroßbritannienAston Martin F1 TeamAston Martin0
3Cadillac F1 TeamUSACadillac F1 TeamCadillac0
4FerrariItalienFerrariFerrari0
5Haas F1 TeamUSAHaas F1 TeamHaas0
6Audi F1 TeamDeutschlandAudi F1 TeamAudi F1 Team0
7McLaren F1 TeamGroßbritannienMcLaren F1 TeamMcLaren 0
8Mercedes AMG F1 TeamDeutschlandMercedes AMG F1 TeamMercedes0
9Racing Bulls F1 TeamItalienRacing Bulls F1 TeamRB F1 Team0
10Red Bull RacingÖsterreichRed Bull RacingRed Bull0
11Williams RacingGroßbritannienWilliams RacingWilliams0
Formel 1: Welche Neuheiten gibt es in 2026

  • Neue Teams: Mit Cadillac kommt ein weiterer Rennstall hinzu, zudem übernimmt Audi offiziell das Team Sauber.
  • Neue Fahrer: Neu mit dabei ist Arvid Lindblad, der für die Racing Bulls fahren wird. Durch den Einstieg von Cadillac kehren außerdem Valtteri Bottas und Sergio Perez in die Formel 1 zurück. Gespannt darf man auf Isack Hadjar sein, der das Cockpit von Yuki Tsunoda als Verstappen-Teamkollege einnimmt.
  • Neue Strecke: Die Formel 1 stationiert erstmals auf dem Circuit de Madring in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die italienische Traditionsstrecke Imola muss dafür weichen.
  • Neue Regeln: Das technische Reglement wurde drastisch revolutioniert, was mit Änderungen des Antriebs, der Aerodynamik und der Fahrzeugdimension einhergeht. Mit dem neuen Hybrid-Antrieb wird die elektrische Leistung fast verdreifacht und der Verbrennungsmotor gedrosselt.
    Mit dem neuen Overtake Mode kann zusätzliche Energie für Überholmanöver freigeschaltet werden. Zudem können die Fahrer die Front- und Heckflügel frei per Knopfdruck steuern, womit das klassische DRS wegfällt.  Neu ist zudem, dass mit einem zu 100 Prozent synthetischen und CO₂-neutralen Kraftstoff gefahren wird.
