Die Formel-1-Saison 2026 verspricht Spannung, Action, neue Teams, neue Fahrer und neue Regeln. ran gibt alle Informationen zu den Rennen, Piloten und zur TV-Übertragung.

Die Formel-1-Saison 2026 erstrahlt in einem neuen Gewand. Fans dürfen sich auf neue Teams, neue Piloten und eine neue Strecke im Rennkalender freuen. Zudem könnte ein drastisch überarbeitetes technisches Regelwerk für ordentlich Bewegung im Feld sorgen.

Das Formel-1-Jahr beginnt am 8. März mit dem Großen Preis von Australien und endet am 6. Dezember mit dem Großen Preis von Abu Dhabi.

Kann Lando Norris seinen Titel verteidigen oder schlägt Max Verstappen zurück? Natürlich möchten auch Ferrari und Mercedes endlich wieder um den Titel kämpfen.

Gespannt darf man auch auf den einzigen deutschen Piloten, Nico Hülkenberg, sein, der mit Audi den Weg zur Spitze sucht.

ran hat alle Informationen in Bezug auf die Saison 2026 zusammengefasst.