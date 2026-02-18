Motorsport
Formel 1: Kalender, Teams, Fahrer & TV-Übertragung - alle Informationen zur Saison 2026
- Veröffentlicht: 18.02.2026
- 15:14 Uhr
- ran.de
Die Formel-1-Saison 2026 verspricht Spannung, Action, neue Teams, neue Fahrer und neue Regeln. ran gibt alle Informationen zu den Rennen, Piloten und zur TV-Übertragung.
Die Formel-1-Saison 2026 erstrahlt in einem neuen Gewand. Fans dürfen sich auf neue Teams, neue Piloten und eine neue Strecke im Rennkalender freuen. Zudem könnte ein drastisch überarbeitetes technisches Regelwerk für ordentlich Bewegung im Feld sorgen.
Das Formel-1-Jahr beginnt am 8. März mit dem Großen Preis von Australien und endet am 6. Dezember mit dem Großen Preis von Abu Dhabi.
Kann Lando Norris seinen Titel verteidigen oder schlägt Max Verstappen zurück? Natürlich möchten auch Ferrari und Mercedes endlich wieder um den Titel kämpfen.
Gespannt darf man auch auf den einzigen deutschen Piloten, Nico Hülkenberg, sein, der mit Audi den Weg zur Spitze sucht.
ran hat alle Informationen in Bezug auf die Saison 2026 zusammengefasst.
Formel 1: Der Rennkalender 2026
|Strecke
|Strecke
|Datum
|Sieger
|Australien Grand Prix
|Australien GP
|06.03. - 08.03.
|Rennen
|08.03. 05:00
|Qualifying
|07.03. 06:00
|3. Training
|07.03. 02:30
|2. Training
|06.03. 06:00
|1. Training
|06.03. 02:30
|China Grand Prix
|China GP
|13.03. - 15.03.
|Rennen
|15.03. 08:00
|Qualifying
|14.03. 08:00
|Sprint
|14.03. 04:00
|Sprint-Qualifying
|13.03. 08:30
|1. Training
|13.03. 04:30
|Japan Grand Prix
|Japan GP
|27.03. - 29.03.
|Rennen
|29.03. 07:00
|Qualifying
|28.03. 07:00
|3. Training
|28.03. 03:30
|2. Training
|27.03. 07:00
|1. Training
|27.03. 03:30
|Bahrain Grand Prix
|Bahrain GP
|10.04. - 12.04.
|Rennen
|12.04. 17:00
|Qualifying
|11.04. 18:00
|3. Training
|11.04. 14:30
|2. Training
|10.04. 17:00
|1. Training
|10.04. 13:30
|Saudi-Arabien Grand Prix
|Saudi-Arabien GP
|17.04. - 19.04.
|Rennen
|19.04. 19:00
|Qualifying
|18.04. 19:00
|3. Training
|18.04. 15:30
|2. Training
|17.04. 19:00
|1. Training
|17.04. 15:30
|USA-Miami Grand Prix
|Miami GP
|01.05. - 03.05.
|Rennen
|03.05. 22:00
|Qualifying
|02.05. 22:00
|Sprint
|02.05. 18:00
|Sprint-Qualifying
|01.05. 22:30
|1. Training
|01.05. 18:30
|Kanada Grand Prix
|Kanada GP
|22.05. - 24.05.
|Rennen
|24.05. 22:00
|Qualifying
|23.05. 22:00
|Sprint
|23.05. 18:00
|Sprint-Qualifying
|22.05. 22:30
|1. Training
|22.05. 18:30
|Monaco Grand Prix
|Monaco GP
|05.06. - 07.06.
|Rennen
|07.06. 15:00
|Qualifying
|06.06. 16:00
|3. Training
|06.06. 12:30
|2. Training
|05.06. 17:00
|1. Training
|05.06. 13:30
|Barcelona-Katalonien Grand Prix
|Barcelona-Katalonien GP
|12.06. - 14.06.
|Rennen
|14.06. 15:00
|Qualifying
|13.06. 16:00
|3. Training
|13.06. 12:30
|2. Training
|12.06. 17:00
|1. Training
|12.06. 13:30
|Österreich Grand Prix
|Österreich GP
|26.06. - 28.06.
|Rennen
|28.06. 15:00
|Qualifying
|27.06. 16:00
|3. Training
|27.06. 12:30
|2. Training
|26.06. 17:00
|1. Training
|26.06. 13:30
|Großbritannien Grand Prix
|Großbritannien GP
|03.07. - 05.07.
|Rennen
|05.07. 16:00
|Qualifying
|04.07. 17:00
|Sprint
|04.07. 13:00
|Sprint-Qualifying
|03.07. 17:30
|1. Training
|03.07. 13:30
|Belgien Grand Prix
|Belgien GP
|17.07. - 19.07.
|Rennen
|19.07. 15:00
|Qualifying
|18.07. 16:00
|3. Training
|18.07. 12:30
|2. Training
|17.07. 17:00
|1. Training
|17.07. 13:30
|Ungarn Grand Prix
|Ungarn GP
|24.07. - 26.07.
|Rennen
|26.07. 15:00
|Qualifying
|25.07. 16:00
|3. Training
|25.07. 12:30
|2. Training
|24.07. 17:00
|1. Training
|24.07. 13:30
|Niederlande Grand Prix
|Niederlande GP
|21.08. - 23.08.
|Rennen
|23.08. 15:00
|Qualifying
|22.08. 16:00
|Sprint
|22.08. 12:00
|Sprint-Qualifying
|21.08. 16:30
|1. Training
|21.08. 12:30
|Italien Grand Prix
|Italien GP
|04.09. - 06.09.
|Rennen
|06.09. 15:00
|Qualifying
|05.09. 16:00
|3. Training
|05.09. 12:30
|2. Training
|04.09. 16:00
|1. Training
|04.09. 12:30
|Spanien Grand Prix
|Spanien GP
|11.09. - 13.09.
|Rennen
|13.09. 15:00
|Qualifying
|12.09. 16:00
|3. Training
|12.09. 12:30
|2. Training
|11.09. 17:00
|1. Training
|11.09. 13:30
|Aserbaidschan Grand Prix
|Aserbaidschan GP
|24.09. - 26.09.
|Rennen
|26.09. 13:00
|Qualifying
|25.09. 14:00
|3. Training
|25.09. 10:30
|2. Training
|24.09. 14:00
|1. Training
|24.09. 10:30
|Singapur Grand Prix
|Singapur GP
|09.10. - 11.10.
|Rennen
|11.10. 14:00
|Qualifying
|10.10. 15:00
|Sprint
|10.10. 11:00
|Sprint-Qualifying
|09.10. 14:30
|1. Training
|09.10. 11:30
|USA Grand Prix
|USA GP
|23.10. - 25.10.
|Rennen
|25.10. 21:00
|Qualifying
|24.10. 23:00
|3. Training
|24.10. 19:30
|2. Training
|23.10. 23:00
|1. Training
|23.10. 19:30
|Mexiko Grand Prix
|Mexiko GP
|30.10. - 01.11.
|Rennen
|01.11. 21:00
|Qualifying
|31.10. 22:00
|3. Training
|31.10. 18:30
|2. Training
|30.10. 23:00
|1. Training
|30.10. 19:30
|Brasilien Grand Prix
|Brasilien GP
|06.11. - 08.11.
|Rennen
|08.11. 18:00
|Qualifying
|07.11. 19:00
|3. Training
|07.11. 15:30
|2. Training
|06.11. 20:00
|1. Training
|06.11. 16:30
|USA-Las Vegas Grand Prix
|Las Vegas GP
|20.11. - 22.11.
|Rennen
|22.11. 05:00
|Qualifying
|21.11. 05:00
|3. Training
|21.11. 01:30
|2. Training
|20.11. 05:00
|1. Training
|20.11. 01:30
|Katar Grand Prix
|Katar GP
|27.11. - 29.11.
|Rennen
|29.11. 17:00
|Qualifying
|28.11. 19:00
|3. Training
|28.11. 15:30
|2. Training
|27.11. 18:00
|1. Training
|27.11. 14:30
|Abu Dhabi Grand Prix
|Abu Dhabi GP
|04.12. - 06.12.
|Rennen
|06.12. 14:00
|Qualifying
|05.12. 15:00
|3. Training
|05.12. 11:30
|2. Training
|04.12. 14:00
|1. Training
|04.12. 10:30
Externer Inhalt
Formel 1 2026: Die Strecken
- Albert Park CircuitMelbourneAustralien5.28 km
- Autodromo di MonzaMonzaItalien5.79 km
- Autódromo Hermanos RodríguezCiudad de México, D.F.Mexiko4.3 km
- Autodromo José Carlos PaceSão Paulo, SPBrasilien4.31 km
- Bahrain International CircuitManamaBahrain5.41 km
- Baku City CircuitBakuAserbaidschan6 km
- Circuit de CatalunyaBarcelonaSpanien4.66 km
- Circuit de MonacoMonte CarloMonaco3.34 km
- Circuit de Spa-FrancorchampsSpa-FrancorchampsBelgien7 km
- Circuit of the AmericasAustin, TXUSA5.51 km
- Circuit Park ZandvoortZandvoortNiederlande4.26 km
- Circuito de MadringMadridSpanien
- Gilles Villeneuve CircuitMontréal, QCKanada4.36 km
- Grand Prix Circuit SilverstoneSilverstoneEngland5.89 km
- HungaroringBudapestUngarn4.38 km
- Jeddah Street CircuitJeddahSaudi-Arabien6.17 km
- Las Vegas Street CircuitLas Vegas, NVUSA6.2 km
- Losail International CircuitDohaKatar5.42 km
- Marina Bay Street CircuitSingaporeSingapur4.94 km
- Miami International AutodromeMiami, FLUSA5.41 km
- Red Bull RingSpielbergÖsterreich4.32 km
- Shanghai International CircuitShanghaiChina5.45 km
- Suzuka International Racing CourseSuzukaJapan5.81 km
- Yas Marina CircuitAbu DhabiVA Emirate5.28 km
Formel 1: Die Sprintrennen
Shanghai, China: 22. März
Miami, USA: 3. Mai
Montreal, Kanada: 23. Mai
Silverstone, Großbritannien: 4. Juli
Zandvoort, Niederlande: 22. August
Singapur: 10. Oktober
Formel 1: Wer überträgt die Saison 2026 im TV und im Stream?
Sky hat die Rechte an allen Formel-1-Events und wird die kompletten Wochenenden vom 1. Freien Training bis zum Rennen live übertragen. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Der Pay-TV-Sender wird alle Formel-1-Übertragungen auch im Livestream via Sky Go und WOW zeigen. Dieser ist allerdings nur für zahlende Abonnenten abrufbar.
Voraussichtlich werden auch erneut ausgewählte Rennen auf RTL live und kostenlos gezeigt. Noch ist aber nicht bekannt, um welche Rennen es sich hierbei handeln wird.
Formel 1: Gibt es einen Liveticker?
Ja. Alle Sessions können wie gewohnt im Liveticker auf ran.de verfolgt werden.
Formel 1: Alle Teams und Fahrer
Red Bull Racing: Max Verstappen & Isack Hadjar
McLaren: Lando Norris & Oscar Piastri
Ferrari: Lewis Hamilton & Charles Leclerc
Mercedes: George Russell & Kimi Antonelli
Aston Martin: Fernando Alonso & Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly & Franco Colapinto
Williams: Carlos Sainz & Alexander Albon
Racing Bulls: Liam Lawson & Arvid Lindblad
Audi: Nico Hülkenberg & Gabriel Bartoleto
Haas: Esteban Ocon & Oliver Bearman
Cadillac: Valtteri Bottas & Sergio Perez
Formel 1: Fahrerwertung
|#
|Name
|Team
|Team
|Punkte
|1
|Franco Colapinto
|Alpine F1 Team
|Alpine
|0
|2
|Pierre Gasly
|Alpine F1 Team
|Alpine
|0
|3
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
|4
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
|5
|Valtteri Bottas
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|6
|Sergio Pérez
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Ferrari
|0
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|0
|9
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|Haas
|0
|10
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|Haas
|0
Formel 1: Teamwertung
|#
|Team
|Team
|Punkte
|1
|Alpine F1 Team
|Alpine
|0
|2
|Aston Martin F1 Team
|Aston Martin
|0
|3
|Cadillac F1 Team
|Cadillac
|0
|4
|Ferrari
|Ferrari
|0
|5
|Haas F1 Team
|Haas
|0
|6
|Audi F1 Team
|Audi F1 Team
|0
|7
|McLaren F1 Team
|McLaren
|0
|8
|Mercedes AMG F1 Team
|Mercedes
|0
|9
|Racing Bulls F1 Team
|RB F1 Team
|0
|10
|Red Bull Racing
|Red Bull
|0
|11
|Williams Racing
|Williams
|0
Formel 1: Welche Neuheiten gibt es in 2026
- Neue Teams: Mit Cadillac kommt ein weiterer Rennstall hinzu, zudem übernimmt Audi offiziell das Team Sauber.
- Neue Fahrer: Neu mit dabei ist Arvid Lindblad, der für die Racing Bulls fahren wird. Durch den Einstieg von Cadillac kehren außerdem Valtteri Bottas und Sergio Perez in die Formel 1 zurück. Gespannt darf man auf Isack Hadjar sein, der das Cockpit von Yuki Tsunoda als Verstappen-Teamkollege einnimmt.
- Neue Strecke: Die Formel 1 stationiert erstmals auf dem Circuit de Madring in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die italienische Traditionsstrecke Imola muss dafür weichen.
- Neue Regeln: Das technische Reglement wurde drastisch revolutioniert, was mit Änderungen des Antriebs, der Aerodynamik und der Fahrzeugdimension einhergeht. Mit dem neuen Hybrid-Antrieb wird die elektrische Leistung fast verdreifacht und der Verbrennungsmotor gedrosselt.
Mit dem neuen Overtake Mode kann zusätzliche Energie für Überholmanöver freigeschaltet werden. Zudem können die Fahrer die Front- und Heckflügel frei per Knopfdruck steuern, womit das klassische DRS wegfällt. Neu ist zudem, dass mit einem zu 100 Prozent synthetischen und CO₂-neutralen Kraftstoff gefahren wird.