Formel 1 verliert Traditionsstrecke - historischer Grand Prix feiert Comeback

Der Rennkalender der Formel 1 verspricht Veränderung: Der portugiesische Grand Prix kehrt zurück, eine europäische Rennstrecke steigt selbstbestimmt aus und Barcelona verbleibt bedingt im Rennkalender. Auch in 2027 können Fans der Formel 1 wieder mit 24 Rennen rechnen. Dies sei "die richtige Anzahl" laut Formel-1-CEO Stefano Domenicali. "Und ich würde auch sagen, es ist die Anzahl, die wir für lange Zeit stabil halten sollten", sagte der ehemalige Teamchef der Scuderia Ferrari im Interview mit "Sky Sport Italia".

Formel 1 Traditions-Rennen: Barcelona und Spa im Wechselmodell Der Circuit de Barcelona-Catalunya hat den auslaufenden Vertrag mit der Formel 1 verlängert. Die Rennstrecke in Katalonien wird sich zukünftig im Jahresrhythmus mit Spa-Francorchamps abwechseln. Barcelona richtet die Rennen in den geraden Jahren aus, also wird der belgische Grand Prix 2027 eine Rückkehr in den Rennkalander feiern. Barcelona ist seit 1991 Austragungsort und wird laut dem neuen Vertrag bis mindestens bis 2032 Bestandteil des Rennkalenders bleiben.

Max Verstappens Heimrennen fällt weg Der einzige Austragungsort aus der Saison 2026, der 2027 und darüber hinaus bereits sicher nicht zurückkehren wird, ist der niederländische Grand Prix. Die Veranstalter in Zandvoort streben keine weitere Vertragsverlängerung an. Der Direktor des Grand Prix Robert van Overdijk sagte gegenüber der "BBC": "Wir sind ein privat geführtes Unternehmen und müssen die Chance, die sich durch die Ausrichtung der Veranstaltung ergeben, gegen andere Risiken und Verantwortlichkeiten abwägen. Wir wollten diesen Schritt gehen, solange unsere Event noch beliebt ist. Wir haben uns entschieden es mit zwei unglaublichen niederländischen Grand Prixs in 2025 und 2026 zu beenden."

