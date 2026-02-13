Max Verstappen rechnet mit der neuen Formel 1 ab und erhält prompt eine Einladung, mal einen Formel-E-Boliden zu testen. Sonderlich begeistert scheint Max Verstappen von den neuen Formel-1-Regularien nicht zu sein. "Das macht gar keinen Spaß, zu fahren. Ja, was muss ich da eigentlich drüber sagen? Das ist ein wenig wie Formel E auf Steroiden", monierte er nach seiner Testfahrt in Bahrain auf "Sky"-Nachfrage. "Das ist nicht mehr das originale Formel-1-Gefühl", beklagte er sich. "Wenn das Fahren keinen Spaß macht, denkt man über Alternativen nach", drohte er sogar mit einem Ausstieg aus der Formel 1, deren neue Boliden unter anderem mit einem deutlich stärkeren Elektro- und deutlich schwächeren Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Formel 1: Max Verstappen frustriert wegen neuer Regeln - Karriereende als Folge?

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel-E-CEO lädt Verstappen ein Die Formel E dürfte eher weniger das sein, woran Verstappen als Alternative nachdenkt. Formel-E-CEO Jeff Dodds lud den Niederländer allerdings nun ein, den neuen Elektro-Boliden der vierten Generation zu testen. "Nun ja, du bist in Bahrain, ich bin in Jeddah. Es ist ein schneller Flug. Ich hole ihn, wenn er will", erklärte Dodds auf Nachfrage von "ESPN". Dodds ist überzeugt davon, dass die Formel-E den vierfachen Weltmeister noch positiv überraschen könnte. "Generation 4 ist viel schneller als Generation 3 und viel leistungsfähiger, wahrscheinlich zehn Sekunden schneller pro Runde. Und wenn Generation 5 kommt wird das Auto noch schneller werden", kündigte er an. "Wir sind an einem Punkt im Technologiebereich angelangt, an dem die Autos immer besser werden. Ich würde argumentieren, dass Max das lieben würde. Wir beschleunigen bereits 30% schneller als sein Formel-1-Auto", schilderte Dodds. Formel 1: Max Verstappen bei Testfahrten stark - Mercedes mit Sorgen

Aus Sauber wird Audi: Hülkenberg optimistisch

- Anzeige -

- Anzeige -

Dodds hofft auf Verstappen-Feedback: "Würde es lieben" Der 53-Jährige prophezeit, dass Verstappen zwar "den Klang vielleicht nicht mögen", dafür aber "das Fahrerlebnis "lieben" würde. Nun solle Verstappen einfach mal ausprobieren, wie er über die Formel E nach einem Testversuch bewerten würde. "Komm und fahre das Auto und sehe, was du darüber denkst. Ich würde es lieben, wenn Max uns einfach eine ehrliche Sichtweise dazu geben würde, denn als viermaliger Weltmeister muss man seine' Ansicht zu allem, was mit dem Motorsport zu tun hat, respektieren", führte Dodds aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Super Bowl: Endlich offiziell? Kim K und Lewis Hamilton zusammen beim SB