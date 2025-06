Formel 1 - Sebastian Vettel bestätigt: Gespräche über Rolle bei Red Bull

Kommt Sebastian Vettel in naher Zukunft in die Formel 1 zurück? Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko hatte bereits im April erklärt, dass er den viermaligen Weltmeister als idealen Nachfolgekandidaten für sich halten würde, und tatsächlich scheint es Diskussionen über eine Rolle bei Red Bull zu geben - in welcher Form auch immer.

"Wir sind im Austausch, auch was das Thema angeht", bestätigt Vettel im ORF-Podcast Sport am Sonntag. Zwar sei dieser "vielleicht noch nicht so intensiv und tief in der Tiefe", dass es wirklich konkret wird, trotzdem scheinen erste Schritte gemacht. In welcher Form Vettel bei Red Bull am Ende aktiv werden könnte, "wird sich dann noch zeigen".

Mit seinem früheren Förderer Helmut Marko versteht sich Vettel auf jeden Fall "super", wie der Deutsche betont. Marko hält ebenfalls große Stücke auf Vettel und würde ihn gerne in seiner Rolle sehen, wenn er in nicht allzu ferner Zukunft doch irgendwann in Rente gehen sollte.

Womöglich könnte Marko spätestens Ende 2026 das Kapitel Formel 1 zuschlagen, sodass Vettel dann übernehmen könnte - so ganz glaubt der Ex-Weltmeister aber noch nicht daran: "Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass er aufhören wird, aber er ist immer noch da und ich wünsche es ihm, dass er noch ganz lange da ist", lacht er.

Dennoch wissen beiden, dass die Zeit unaufhaltsam voranschreitet und auch für Helmut Marko irgendwann endet. "Er ist ja ein brutaler Realist und kann Dinge sehr gut und sehr echt einschätzen", sagt Vettel. "Ich glaube, er wird schon spüren, wenn die Zeit dann reif ist."