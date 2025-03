"Nicht unmöglich. Es besteht definitiv eine Chance, dass das gelingen könnte, zu 100 Prozent", sagt der Kolumbianer gegenüber "Oddspedia" in Bezug auf einen möglichen Wechsel Hertas in die Formel 1.

1999 holte er auf Anhieb den Meistertitel in der CART-Serie, ein Jahr später gewann er, ebenfalls als Rookie, das Indy 500 - genug für eine Eintrittskarte in die Formel 1 mit BMW-Williams im Jahr 2001.

2026 steigt mit Cadillac ein neues Team in die Formel 1 ein. Ex-Pilot Juan-Pablo Montoya gibt eine Einschätzung über mögliche Piloten des US-Teams ab. Dabei landet er bei einem in der Königsklasse bestens bekannten Namen.

Damit würde Cadillac auch mögliche Probleme mit der Superlizenz umgehen, denn abhängig vom Ergebnis der IndyCar-Saison, fehlen Herta eventuell noch Punkte für den F1-Führerschein, die er so in aller Ruhe mit Trainingseinsätzen sammeln könnte.

Bisher saß Herta erst einmal im Formel-1-Cockpit: McLaren gab dem US-Boy 2022 im portugiesischen Portimao einen Test im alten Auto. Je nachdem, was in den kommenden Monaten noch passiert, hält Montoya einen Einstieg schon 2026 aber unter Umständen für verfrüht, und bringt deshalb eine weitere Variante ins Spiel.

Montoya über Herta: "In den USA in einem der besten Teams"

Allerdings wirft Montoya auch ein, dass ein Formel-1-Wechsel auf Teufel komm raus nicht zwingend die beste Idee für Herta sein muss. "Einerseits wäre es schon eine schöne Geschichte, Colton in der Formel 1 zu sehen. Doch er hat sich in den USA bereits einen Namen gemacht. Die Frage ist, ob es klug wäre, in dieser Phase seiner Karriere alles zu riskieren, um den Wechsel in die Formel 1 zu forcieren?", fragt sich Montoya.

Laut dem Kolumbianer ist das Risiko hoch: "Er würde in keine leichte Situation kommen - niemand weiß, wie konkurrenzfähig und schnell Cadillac sein wird. In den USA fährt er für eines der besten Teams, hat jede Woche die Möglichkeit, Rennen zu gewinnen."

Montoya äußert im Gegensatz dazu Bedenken: "Der Wechsel in ein Team, das möglicherweise im Hinterfeld fährt, nur um zu sagen, dass er in der Formel 1 ist? Das ist nicht leicht."

Denn die Zeit stehe schließlich für niemanden still: "Das große Problem ist doch: Wenn er (aus der IndyCar-Serie, d. Red.) weggeht, wird er von jemand ersetzt. Sollte sein Nachfolger dann hervorragende Leistungen zeigen, während er in der Formel 1 nicht überzeugen kann, dann gibt es plötzlich keinen Platz mehr, um zurückzukommen."

Zwar geht Montoya davon aus, dass Andretti Herta diesbezüglich Versprechungen machen werde wie: "Dein Platz wird immer offen sein." Doch der 49-Jährige würde an Hertas Stelle darauf nicht allzu viel geben: "Sollte jemand in sein Cockpit kommen und einen besseren Job machen, dann wird der Sitz schon bald nicht mehr seiner sein. Der Motorsport ist einfach ein schnelllebiges Geschäft."