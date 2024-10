Noch vier Rennen stehen in der Formel-1-Saison 2024 an, alles blickt auf das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Wir schauen auf die einzelnen Events und die Chancen der beiden Kontrahenten. Von Chris Lugert Die Formel-1-Saison 2024 biegt auf die Zielgerade ein, das WM-Duell spitzt sich immer weiter zu. Noch vier Events stehen auf dem Programm, spätestens dann steht fest, ob Max Verstappen seinen vierten Titel in Folge holt oder ob Lando Norris den Niederländer vom Thron stößt. Das Rennen in Mexiko bot womöglich einen Vorgeschmack auf die Animositäten zwischen den beiden, die in den finalen Wochen der Saison noch häufiger auftreten könnten. Verstappen handelte sich für ein doppelt grenzwertiges Verhalten gleich 20 Sekunden Strafe ein und wurde nur Sechster, Norris kam hingegen als Zweiter ins Ziel. Damit reduzierte der britische McLaren-Pilot seinen Rückstand in der WM auf 47 Punkte. Inklusive der beiden Sprints, die noch ausstehen, sind im Optimalfall 120 Zähler zu erreichen. Kann Norris tatsächlich noch einmal angreifen? Oder bringt der Red-Bull-Pilot seinen Vorsprung ins Ziel? Und welche Rolle spielt Ferrari? ran blickt auf die finalen vier Wochenenden und analysiert die Chancen der Kontrahenten auf den jeweiligen Strecken.

Großer Preis von Sao Paulo: 1. bis 3. November Schon am kommenden Wochenende geht es für die Formel 1 weiter, das Traditionsrennen in Sao Paulo beschließt den texanisch-mexikanisch-brasilianischen Triple-Header. Das Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos war in der Vergangenheit schon oft Schauplatz legendärer WM-Entscheidungen, als das Saisonfinale in Brasilien ausgetragen wurde. Gibt es in diesem Jahr zumindest eine Vorentscheidung?

Das Wochenende in Sao Paulo ist das vorletzte der Saison mit einem Sprintformat. Heißt: Es gibt nur ein Training, um das Auto abzustimmen, danach wird es bereits ernst. Und im Sprint ist Verstappen eine absolute Macht. Der dreimalige Weltmeister gewann alle vier bislang in dieser Saison ausgetragenen Sprintrennen. Norris hingegen hat einen dritten Platz als bestes Resultat 2024 zu Buche stehen. Red Bull hat Vorteile darin, die wenige Trainingszeit zumindest für den Sprint optimal zu nutzen. Schon im vergangenen Jahr lieferten sich Verstappen und Norris einen Schlagabtausch über das gesamte Wochenende, wenngleich die WM für McLaren damals gar kein Thema war. Verstappen gewann den Sprint und das anschließende Rennen, Norris wurde jeweils Zweiter. Das Kräfteverhältnis hat sich aber gedreht, McLarens Bolide scheint auf dem rhythmischen, schnellen Kurs klare Vorteile zu besitzen. Red Bull hingegen kämpft laut Verstappen in dieser Saison vor allem mit den Randsteinen und Bodenwellen - von denen es in Sao Paulo mehr als genug gibt. Zudem kann es durchaus sein, dass Verstappen eine Strafe hinnehmen muss. Alles deutet darauf hin, dass der Niederländer noch einmal den Motor wechseln muss, um bis zum Saisonende zu kommen. Da in Brasilien relativ gut überholt werden kann, könnte er diesen Joker gleich hier ziehen. ran-Prognose: Norris macht Boden auf Verstappen gut.

Großer Preis von Las Vegas: 21. bis 23. November Zum zweiten Mal nach der Rückkehr in den Formel-1-Kalender ist die Königsklasse zu Gast in Las Vegas. Auf dem spektakulären Stadtkurs vorbei an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Glitzermetropole wird ein Wochenende im Standardformat ausgetragen. Es gibt also keinen Sprint. Der Las Vegas Strip Circuit ist fahrerisch nicht besonders anspruchsvoll, die meiste Zeit geht es geradeaus. Viele der zwölf Kurven können mit Vollgas durchfahren werden. Es geht also um aerodynamische Effizienz und Motorleistung. Hier könnte ein anderer Gegner in den WM-Kampf eingreifen. Die wiedererstarkten Ferraris gewannen in Mexiko und Austin gleich zwei Rennen nacheinander, auch in Monza triumphierte die Scuderia. Was haben alle diese Strecken gemeinsam? Lange Vollgas-Passagen und (relativ) wenige schnelle Kurven. Schon bei der Premiere im Vorjahr fuhr Ferrari mit beiden Autos in die erste Startreihe. Das Rennen gewann zwar Verstappen, aber Charles Leclerc kam nur zwei Sekunden hinter dem Niederländer ins Ziel. Ferrari gehört in Las Vegas definitiv zu den Favoriten - aber was ist mit McLaren?

Für das Team verlief das Rennen in Las Vegas im Vorjahr desaströs. Norris schied nach einem Unfall früh aus, Oscar Piastri holte als Zehnter soeben einen Punkt. Im Qualifying war für beide schon nach Q1 Schluss. Das ist in diesem Jahr nicht zu erwarten, ob es aber für den Sieg reicht, bleibt abzuwarten. ran-Prognose: Ferrari gewinnt, Verstappen nimmt Norris ein paar Zähler ab.

Großer Preis von Katar: 29. November bis 1. Dezember Verstappen sagte es zuletzt ganz offen: In Katar sieht er für sich und sein Team die größten Chancen, in dieser Saison noch ein Rennen zu gewinnen. Die topfebene Strecke in Lusail mit ihren vielen mittelschnellen und schnelle Kurven kommt dem Red Bull entgegen, ebenso aber dem McLaren. Ein Zweikampf zwischen den Kontrahenten deutet sich also an. Katar ist zugleich Schauplatz des letzten Sprintrennens der Saison. Im Vorjahr holte Piastri im Sprint seinen ersten Sieg in der Formel 1, Verstappen wurde Zweiter, Norris Dritter. Auch im Rennen war das Trio in seiner eigenen Liga unterwegs, zwischen Platz eins und Rang drei lagen im Ziel sechs Sekunden. Dahinter klaffte eine Lücke von fast 30 Sekunden zu Rang vier. Betrachtet man das Kräfteverhältnis in dieser Saison und die Entwicklungen seit vergangenem Jahr, müsste McLaren im direkten Vergleich zu Verstappen also sogar im Vorteil sein. Durchaus denkbar, dass der britische Rennstall in Richtung Doppelsieg gehen kann. Ferrari hingegen kommt das Layout der Strecke im Normalfall nicht entgegen. ran-Prognose: Norris gewinnt Sprint und Rennen, Verstappen wird beide Male Dritter. Das reicht aber, um die WM vorzeitig zu entscheiden. Verstappen ist erneut Weltmeister!

