Mercedes-Pilot George Russell sieht kein Problem darin, dass sein zukünftiger Teamkollege Kimi Antonelli mit seinen 18 Jahren direkt bei einem Top-Team einsteigt. "Wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst, lernst du schneller. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich in meinem ersten Jahr an der Seite von Lewis mehr gelernt habe als in den drei Jahren bei Williams", sagte Russell gegenüber "Motorsport aktuell".

George Russell will 2025 mit Mercedes um den WM-Titel fahren und glaubt auch an das Potenzial seines zukünftigen Teamkollegen Kimi Antonelli

"Jeder Fahrer, der in seiner Karriere Meisterschaften gewonnen hat, ist schnell. Du kannst ihn schon im ersten Jahr in ein Top-Team setzen so wie Lewis einst bei McLaren. Ich bin mir sicher, dass Charles bei Ferrari oder Max bei Red Bull auch ohne ihre Saison-Vorbereitung in einem kleineren Team einen guten Job gemacht hätten. Vielleicht auf Kosten des einen oder anderen Fehlers, aber das gehört dazu. Daraus wird Kimi lernen. Entweder man hat den Speed oder man hat ihn nicht. Kimi hat ihn."

Durch den Weggang von Hamilton zu Ferrari wird Russell zum Veteran bei Mercedes. "Das ist der nächste Schritt auf meiner Reise", sagte er. "Ich bin dann vier Jahre im Team, acht oder neun Jahre Teil der Mercedes-Familie. Ich fühle mich in jeder Hinsicht bereit, 2025 um die Weltmeisterschaft zu kämpfen."