Das Formel-1-Rennen in Barcelona geht nur mit 19 Autos über die Bühne. Lance Stroll hat seinen Start aufgrund einer Verletzung abgesagt.

Aston-Martin-F1-Pilot Lance Stroll wird am Sonntag nicht am Großen Preis von Spanien teilnehmen. Am Samstag hatte sich Stroll auf Platz 14 qualifiziert, doch der Kanadier wird seine Startposition am Sonntag nicht einnehmen, da er in den letzten Wochen wiederholt Schmerzen in seiner rechten Hand und im Handgelenk verspürte.

Das Team erklärte, dass die Beschwerden mit einem früheren Bruch seines Handgelenks im Zusammenhang stehen, den er sich bei einem Fahrradunfall kurz vor Beginn der Saison 2023 zugezogen hatte. Nun wird er sich einer Operation unterziehen, um das Problem zu beheben.

"In den letzten sechs Wochen hatte Lance Schmerzen in der Hand und im Handgelenk, die laut Einschätzung seines behandelnden Arztes mit dem Eingriff zusammenhängen, den er 2023 durchlaufen hat", teilte Aston Martin mit.

"Daher hat sein medizinisches Team bestätigt, dass er morgen nicht starten wird. Er wird sich einem Eingriff unterziehen, um diese Probleme zu beheben, bevor er sich auf seine Genesung konzentriert." Eine Woche vor den Vorsaisontests 2023 in Bahrain hatte sich Stroll bei einer Trainingseinheit in Málaga verletzt - mit Brüchen in beiden Handgelenken sowie einem gebrochenen Zeh.