Doch nun hat Hamilton verraten, dass er sich damals durchaus mit dem Thema Rücktritt beschäftigt hat. Er habe sogar "ganz sicher" darüber nachgedacht, gesteht er rund zwei Jahre später und verrät: "In dieser Zeit [nach Abu Dhabi] ging mir so viel durch den Kopf."

Wie dicht stand Lewis Hamilton nach dem kontroversen Formel-1-Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi wirklich vor dem Rücktritt aus der Königsklasse? Der Rekordweltmeister zog sich nach dem Rennen am 12. Dezember 2021 für eine lange Zeit fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Das steht im Gegensatz zu früheren Aussagen, als Hamilton erklärte, mit 40 werde er sicher nicht mehr in der Formel 1 an den Start gehen. "Das stimmt", gesteht er und erklärt, er habe gelernt, "dass man niemals nie sagen sollte. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich definitiv nicht, dass ich weitermachen würde", betont er.

In diesem Jahr verlängerte Hamilton seinen Vertrag sogar noch ein weiteres Mal, bis Ende 2025 wird er nun mindestens noch in der Formel 1 und für Mercedes fahren. Am Ende der Saison 2025 wird der Rekordweltmeister dann bereits fast 41 Jahre alt sein.

"Ich war mit meiner Nichte und meinem Neffen an einem wunderschönen Ort, auf Hawaii mit meiner Familie", erinnert er sich. Er habe das Thema mit sich selbst ausgemacht und sei schließlich an einem Punkt angekommen, "an dem ich mich wirklich zufrieden fühlte und einfach wieder aufstehen und weitermachen wollte."

Hamilton glaubt: Ich kann eigentlich "nur verlieren"

Es seien "lange Saisons" in der Formel 1, erinnert er und erklärt: "Man ist eine lange Zeit von allen weg. Ich mache das schon seit 16 Jahren. Es ist zermürbend. Es gibt viel Glanz und Glamour und viel Positives, aber es ist keineswegs einfach, sein Bestes zu geben, Hingabe zu zeigen, weiter zu trainieren und ständig Leistung zu bringen."

"Es ist eine Menge Druck", so Hamilton, der betont, dass das ganz besonders auf ihn persönlich zutreffe, denn: "Ich stehe ständig unter Beobachtung, und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich nicht gewinnen kann."

Selbst wenn er gewinne, dann würde man diese Erfolge wegen seiner bisherigen Leistungen in der Formel 1 als selbstverständlich ansehen. "An diesem Punkt im Leben kann ich nur verlieren, und es gab sicherlich einen Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ob ich das durchmachen will oder nicht", so Hamilton.

Letztendlich habe er sich trotzdem dafür entschieden, weiterzumachen, weil inzwischen auch "die kleinen Siege" wichtig für ihn geworden seien. Ein Beispiel sei der zweite Platz in der Konstrukteurs-WM in diesem Jahr und zu sehen, "wie viel das den Leuten im Team bedeutet."