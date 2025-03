Formel 1: Lewis Hamilton nimmt Änderungen vor! Lenkrad fast wie bei Mercedes

Die Änderungen an der Kupplungs- und Schaltwippe sind die auffälligsten Hardware-Modifikationen. An der Vorderseite des Lenkrads gibt es keine physischen Unterschiede zu Leclercs Version - wohl aber bei der Anordnung der Knöpfe und Drehregler.

Seit 2019 nutzte Hamilton bei Mercedes eine einzelne Wippe zur Kupplungsbetätigung, und genau dieses System hat er nun auch bei Ferrari übernommen. Allerdings unterscheidet sich seine Version von Leclercs nicht nur in der Form der Fingerablage, sondern auch am Pedal selbst.

F1-Eröffnungsfeier: Die Formel 1 feierte ihre Saisoneröffnung in London . Im Millennium Dome gab es für die rund 15.000 Fans in der Arena vor Ort musikalische Acts, sowie eine Präsentation aller Teams und deren Autos. ran zeigt das komplette Fahrerfeld und die neuen Designs der Boliden in der Übersicht.

Ferrari: Hamilton braucht Eingewöhnungszeit

Eine bemerkenswerte Neuerung: Hamilton hat offenbar das Energiemanagement (SOC) auf die untere Lenkradpartie verlegt - eine Positionierung, die kein Ferrari-Fahrer seit 2015 genutzt hat.

Auch die Display-Software wurde offenbar aktualisiert, um eine andere Darstellung von Motordaten, Reifenstatus und weiteren Funktionen zu ermöglichen - im Vergleich zu Leclercs bevorzugten Einstellungen.

Vor den Wintertests in Bahrain sprach Hamilton über seine Eingewöhnung bei Ferrari und die Anpassung des Lenkrads: "Es ist selten, dass man einsteigt und es einfach passt", so der Brite.

"Zum Beispiel ist die gesamte Lenkradsteuerung hier völlig anders als das, was ich gewohnt bin. Alle Schalter, die Software - alles ist neu für mich. Ich passe mich an ein Auto an, das ganz anders gebaut ist als das, was ich bisher gefahren bin."