Was schon seit Stunden für Schockwellen in der Formel-1-Welt gesorgt hat, ist jetzt offiziell! Mercedes bestätigt den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari zur Saison 2025.

Für Donnerstagnachmittag, das teilte etwa die "BBC" unter Berufung auf eigene Quellen mit, habe Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gemeinsam mit dem Technischen Direktor James Allison alle Team-Mitglieder zu einem Briefing bestellt und in diesem, so die Vermutung, Hamiltons bevorstehenden Abschied verkündet.

Wer würde Hamilton bei Mercedes ersetzen?

Noch länger ist die Durststrecke bei Ferrari, seit 2007 wartet das stolze Team auf den Titel in der Fahrer-WM. Dennoch wurde Hamilton immer wieder mit Maranello in Verbindung gebracht. Richtig intensiv schien die Romanze zuletzt schon einmal im Mai 2023. Hamilton soll damals in Kontakt mit Ferrari-Aufsichtsratschef John Elkann gestanden haben, öffentlich betonte er allerdings: "Ich sehe mich bis zu meinen letzten Tagen bei Mercedes, wenn ich ehrlich bin."

Mit 39 Jahren konnte er dieser ewigen Versuchung nun doch noch erliegen. Ein Wechsel würde auf dem Fahrermarkt wohl für einige Bewegung sorgen, die dann freie Stelle bei Mercedes neben George Russell wäre allerdings schwierig angemessen nachzubesetzen.

Die übrigen Top-Piloten wie Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) besitzen langfristige Verträge bei ihren Teams. Zu haben wäre nach jetzigem Stand Fernando Alonso - mit 42 Jahren ist der zweimalige Weltmeister der älteste Pilot der Königsklasse.