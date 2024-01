Anzeige

Der Name Andretti wird vorerst nicht in die Formel 1 zurückkehren. Die Art und Weise, wie schroff die Rennserie die Bewerbung des US-Teams ablehnte, macht fassungslos. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Eigentlich schien alles angerichtet. Michael Andretti, einst selbst Formel-1-Fahrer und Sohn des ehemaligen Weltmeisters Mario Andretti, wollte 2025 mit seinem eigenen Team in die Königsklasse einsteigen. Dazu hatte er mit dem US-Autogiganten General Motors einen starken Partner an seiner Seite, der mit seiner Marke Cadillac in Zukunft die Motoren liefern sollte.

Der Weltverband FIA hatte bereits seinen Segen erteilt, nun musste die Formel 1 selbst noch zustimmen. Doch statt der Freigabe folgte eine Zurückweisung, die arroganter nicht hätte ausfallen können.

In 20 Punkten listete die F1 am Mittwoch auf, warum sie Andretti nicht als Teil ihres Business haben will. Quintessenz der Ausführungen: Andretti brauche die Formel 1 mehr als umgekehrt, das Projekt sei ohnehin wenig erfolgversprechend und überhaupt sei die Rennserie auf das US-Team nicht angewiesen.

Es ist ein Schlag ins Gesicht eines erfolgreichen Unternehmers, der das Andretti-Team zu einem Aushängeschild des amerikanischen Motorsports gemacht hat. Es ist inzwischen mehr als nur ein Rennstall, sondern eine erfolgreiche und florierende Firma.

Das gilt auch für die Formel 1, doch es entsteht immer mehr der Eindruck, als habe die F1 durch ihren kometenhaften Aufstieg der vergangenen Jahre die Bodenhaftung verloren, sonne sich zu gerne in ihrem eigenen Glanz und halte sich für unantastbar.