Liam Lawson: 2025 könnte er sein F1-Cockpit an Hadjar verlieren

Liam Lawson, das haben die Racing Bulls nach dem Grand Prix von Singapur offiziell bestätigt, ersetzt im zweiten Cockpit des Teams für den Rest der Formel-1-Saison 2024 ab sofort Daniel Ricciardo. Dass der 22-jährige Neuseeländer auch 2025 einen Stammplatz haben wird, ist aber nicht in Stein gemeißelt.

"Ich habe jetzt mal bis zum Ende der Saison", bestätigt Lawson in einem Interview mit dem "New Zealand Herald". "Ich werde im Saisonverlauf dann mehr erfahren, wie es aussieht. Aber für den Moment, ja, sind es diese sechs Rennen."

Wie er sich den Racing-Bulls-Platz für 2025 verdienen kann, ist klar: "Ich muss Leistung bringen. Ich muss meinen Wert in der Formel 1 unter Beweis stellen und einen ähnlichen Job abliefern wie im Vorjahr. Denn damit habe ich mir diese neuerliche Chance verdient. Ich muss also einfach genug leisten, um nächstes Jahr in diesem Cockpit zu bleiben."

2023 absolvierte Lawson fünf Rennwochenenden als Ersatzmann für Ricciardo, der sich damals in Zandvoort an der Hand verletzt hatte. Lawson beendete alle fünf Grands Prix, wurde 13. in Zandvoort, 11. in Monza, 9. in Singapur, 11. in Suzuka und 17. in Doha.

Das Qualifyingduell gegen Yuki Tsunoda verlor Lawson zwar mit 2:4. In den Rennen lautete seine Bilanz aber 4:2 (Sprint-Shootout und Sprint in Doha eingerechnet). Und: Er holte bei fünf gemeinsamen Auftritten zwei vielbeachtete Punkte in Singapur. Tsunoda hingegen keinen einzigen.