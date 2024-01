Anzeige

2024 wird für Mick Schumacher bereits das zweite Jahr ohne Formel-1-Stammcockpit in Folge. Trotzdem hat der Deutsche seinen Traum von der Rückkehr in die Königsklasse noch nicht aufgegeben, wie er nun in einem Interview mit Sport Bild noch einmal betont.

"Ich will mich mit guten Leistungen wieder für ein Cockpit in der Formel 1 empfehlen", so Schumacher, der in diesem Jahr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start geht - und 2025 nach zwei Jahren Auszeit wieder in die Königsklasse zurückkehren möchte.

"In die Karten" könnte ihm dabei laut eigener Aussage spielen, "dass der Fahrermarkt bereits jetzt recht aktiv ist und das in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird. Da wird einiges passieren", hofft der Formel-2-Champion von 2020.

Er prophezeit: "Es wird nicht nur Wechsel bei den Cockpits der Teams geben, sondern möglicherweise beenden auch ein, zwei Fahrer ihre Karriere."

Fakt ist allerdings, dass einige andere Formel-1-Cockpits dafür auch bereits langfristig vergeben sind.