Mick Schumacher: Nächster Rückschlag nach bitterem Aus in der Formel 1?

Das Formel-1-Aus hat Mick Schumacher schwer getroffen. Gibt es nun den nächsten Rückschlag?

Den Platz in der Formel 1 hat Mick Schumacher nicht bekommen. Was also wird der 25-Jährige 2025 machen? Schumacher hatte bis zuletzt alles auf die Karte Königsklasse gesetzt.

Deshalb hatte es auch kein neues Abkommen mit Alpine für die Langstrecken-WM gegeben. Dort war er in diesem Jahr für die Franzosen gefahren.

Alpine würde gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten, doch auf der Teilnehmerliste für die Langstrecken-WM 2025, die am Freitag veröffentlicht wurde, fehlte Schumacher.

Zwei Autos wird Alpine einsetzen. Charles Milesi und Paul-Loup Chatin aus der Vorsaison sind als Fahrer geführt, allerdings sind die Teams auch nur dazu verpflichtet, jeweils einen Piloten pro Auto auf der vorläufigen Liste zu veröffentlichen.