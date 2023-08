Mehrfach machte Rosberg im Fahrerlager zuletzt Selfies mit verschiedenen Autos, was für die jeweiligen Fahrer keine guten Folgen hatte. Beim Großen Preis von Ungarn nahe Budapest vor anderthalb Wochen lichtete sich der Weltmeister von 2016 vor dem Qualifying mit dem Boliden von Max Verstappen ab. Die Folge: Der Dominator fuhr in seinem Red Bull erstmals seit sechs Rennen nicht auf die Pole-Position und musste sich Lewis Hamilton geschlagen geben.

Ex-Weltmeister Nico Rosberg ist bei den Formel-1-Teams derzeit kein allzu gern gesehener Gast. Der Grund: Der 38-Jährige scheint einen mysteriösen Fluch mit sich herumzutragen und an die Fahrer weiterzugeben. In der Formel 1, wo Aberglaube durchaus verbreitet ist, lässt das die Alarmglocken bei den Teams schrillen.

Der "Drake-Fluch" ist im Sport inzwischen bestens bekannt und ebenso gefürchtet, in der Formel 1 grassiert nun aber auch der "Rosberg-Fluch". Das McLaren-Team reagierte mit einer drastischen Maßnahme.

Also stattete Rosberg seinem Ex-Team Mercedes und Ex-Teamkollegen Hamilton 24 Stunden später ebenfalls einen Besuch ab und machte im Vorfeld des Rennens ein Selfie vor der Garage des Briten. Als das Rennen startete, verlor Hamilton binnen einer Kurve drei Plätze, der Traum vom Sieg war ausgeträumt. Hamilton verpasste sogar das Podium.

Zahlreiche User, die den Post kommentierten, hatten das Unheil wohl bereits kommen sehen. "Oh nein, der arme Lewis wurde verflucht", schrieb einer. Ein anderer prophezeite: "Alles klar, Lewis wird jetzt ausscheiden."

So schlimm kam es dann zwar nicht, doch der Rosberg-Fluch scheint sich etabliert zu haben. Erinnerungen an den Rapper Drake wurden wach, der in der Vergangenheit zahlreiche Sportler mit einem kuriosen Fluch belegt hatte.