Anzeige

Red Bull Pilot Sergio Perez spricht über sein Karriereende und gibt eine überraschende Einschätzung zur Konstrukteursmeisterschaft

von Oliver Jensen,

Sergio Perez durchlebt eine schwierige Saison. Der Red-Bull-Pilot rangiert lediglich auf Rang sieben der Fahrerwertung. In keinem der vergangenen zehn Rennen kam er über den sechsten Platz hinaus.

Der Mexikaner ist der einzige Pilot der vier Top-Teams Red Bull, McLaren, Mercedes und Ferrari, der in diesem Jahr bei keinem einzigen Hauptrennen eine Führungsrunde hinbekam.

Die vielen Spekulationen, dass Red Bull Perez austauschen könnte, bestätigten sich bislang allerdings nicht. Im Gegenteil: Perez bekam Anfang Juni sogar einen neuen Vertrag bis einschließlich der Saison 2026.

Nichtsdestotrotz weiß der 34-Jährige, dass seine Zeit in der Formel 1 endlich ist. "Ich habe mein ganzes Leben lang dafür gekämpft, hier zu sein. Ich weiß, dass ich mich dem Ende meiner Karriere nähere. Denn ich will das nicht zu lange machen. Es wird eine Zeit kommen, ich weiß nicht wann, in der ich einfach sagen muss: ,Ich kann nicht mehr damit leben, meine Familie ständig zurückzulassen", sagte er gegenüber der "The Times".