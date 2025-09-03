Spezialdesign in Monza: Ferrari erinnert an Laudas ersten WM-Titel 1975

Der Ferrari SF-25 wird beim Heimspiel der Scuderia an diesem Wochenende in Monza mit einer ganz besonderen Lackierung an den Start gehen. Ferrari hat sich für ein Design entschieden, das an den ersten WM-Titel von Niki Lauda vor genau 50 Jahren erinnern soll.

Der Österreicher gewann seine erste von später insgesamt drei Weltmeisterschaften 1975 im Ferrari 312T - passenderweise beim Italien-Grand-Prix in Monza. Den Titel machte Lauda zudem am 7. September perfekt, also auf den Tag genau 50 Jahre vor dem Grand Prix am Sonntag.

Ferrari gewann damals nicht nur den Fahrertitel, sondern am gleichen Tag auch noch die Konstrukteurs-Meisterschaft. Zu diesem Anlass bekommt der SF-25 an diesem Wochenende ein Design, das an jenes des Ferrari 312T angelehnt ist.

Unter anderem wurde der Rotton angepasst, die Motorenabdeckung ist in Weiß gehalten und darauf befindet sich die italienische Flagge. Auch das Design der Startnummern wurde überarbeitet und der Heckflügel bekommt ebenfalls eine neue Farbe.

"Der Heckflügel wird in Metallic-Silber gehalten sein und erinnert damit an das Aluminium, das damals verwendet wurde, bevor Carbonfaser zum Standard in der Formel 1 wurde", erklärt die Scuderia. Außerdem wurden die Felgen angepasst, um an die damaligen Räder zu erinnern.

Zudem wird es passende Teamkleidung für Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Co. geben. "Am Sonntag wird das gesamte Team spezielle Shirts tragen, die von der Saison 1975 inspiriert sind und auf denen das rechteckige Ferrari-Logo anstelle des Wappens zu sehen ist", verrät das Team.

Leclerc und Hamilton werden außerdem dazu passende Rennanzüge bekommen. Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton wird das erste Mal als Ferrari-Pilot in Monza an den Start gehen. Für McLaren und Mercedes könnte er den Italien-Grand-Prix bereits fünfmal gewinnen.

Hamilton triumphierte in Monza bereits 2012, 2014, 2015, 2017 und zum bislang letzten Mal 2018. Gemeinsam mit Michael Schumacher (ebenfalls fünf Siege) ist er damit Rekordsieger im Autodromo Nazionale di Monza.