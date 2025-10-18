Formel 1 Top News Motorsport
Verstappen holt Pole vor Norris - Piastri bricht ein
Max Verstappen setzt wenige Stunden nach dem Sprintsieg das nächste Statement. Für McLaren ist es ein Kampf.
Max Verstappen startet auch beim Grand Prix der USA von der Pole Position und setzt seine Jagd auf die McLaren-Piloten damit unvermindert fort.
Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull gewann am Samstag das Qualifying in Austin, drei Zehntel Vorsprung hatte er auf den zweitplatzierten Titelkandidaten Lando Norris - dessen Teamkollege, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, wird nur von Rang sechs in das Rennen am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker) starten.
"Einfach wunderbar", funkte Verstappen an sein Team. "Es war kompliziert, weil es sehr windig war, aber das Auto hat gut funktioniert", sagte er später. Norris sprach von einem "Kampf" mit seinem Auto. Besser als Piastri waren auch Charles Leclerc (Ferrari) auf Rang drei sowie George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (Ferrari).
Verstappen gewinnt Sprint
Verstappen hatte am Samstagmittag (Ortszeit) bereits den Sprint genutzt, um seinen Rückstand im WM-Klassement zu verringern: Der Niederländer gewann das Kurzrennen, Piastri und Norris dagegen schieden nach einer Kollision schon in der ersten Runde aus.
Verstappen geht dadurch mit 55 Punkten Rückstand auf Piastri in den Rennsonntag in Texas, 33 sind es auf Norris. Ausgerechnet Piastri, der noch immer souveräne Spitzenreiter, wirkt momentan angeschlagen, auch sein Vorsprung auf Norris schrumpfte zuletzt. Der Trend spricht indes klar für Verstappen, viermal in Folge (Grand Prix und Sprint) landete er zuletzt vor beiden McLaren.
Nico Hülkenberg wird das Rennen von Startplatz elf angehen, der Sauber-Pilot hat damit Chancen auf Punkte und damit einen versöhnlichen Abschluss des Wochenendes. Der Deutsche hatte völlig überraschend Startplatz vier für den Sprint erobert, war dann in der ersten Kurve aber in den Unfall mit Piastri und Norris verwickelt. Hülkenberg wartet seit Juli auf Punkte, als er in Silverstone als Dritter sensationell sein erstes Formel-1-Podium eingefahren hatte.