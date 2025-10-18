Verstappen holt Pole vor Norris - Piastri bricht ein

Max Verstappen setzt wenige Stunden nach dem Sprintsieg das nächste Statement. Für McLaren ist es ein Kampf.

Max Verstappen startet auch beim Grand Prix der USA von der Pole Position und setzt seine Jagd auf die McLaren-Piloten damit unvermindert fort.

Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull gewann am Samstag das Qualifying in Austin, drei Zehntel Vorsprung hatte er auf den zweitplatzierten Titelkandidaten Lando Norris - dessen Teamkollege, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, wird nur von Rang sechs in das Rennen am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker) starten.

"Einfach wunderbar", funkte Verstappen an sein Team. "Es war kompliziert, weil es sehr windig war, aber das Auto hat gut funktioniert", sagte er später. Norris sprach von einem "Kampf" mit seinem Auto. Besser als Piastri waren auch Charles Leclerc (Ferrari) auf Rang drei sowie George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (Ferrari).