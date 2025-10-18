Anzeige
Formel 1 Top News Motorsport

Verstappen holt Pole vor Norris - Piastri bricht ein

Article Image Media
© Getty Images/AFP/SID/CLIVE ROSE

Max Verstappen setzt wenige Stunden nach dem Sprintsieg das nächste Statement. Für McLaren ist es ein Kampf.

Max Verstappen startet auch beim Grand Prix der USA von der Pole Position und setzt seine Jagd auf die McLaren-Piloten damit unvermindert fort.

Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull gewann am Samstag das Qualifying in Austin, drei Zehntel Vorsprung hatte er auf den zweitplatzierten Titelkandidaten Lando Norris - dessen Teamkollege, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, wird nur von Rang sechs in das Rennen am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker) starten.

"Einfach wunderbar", funkte Verstappen an sein Team. "Es war kompliziert, weil es sehr windig war, aber das Auto hat gut funktioniert", sagte er später. Norris sprach von einem "Kampf" mit seinem Auto. Besser als Piastri waren auch Charles Leclerc (Ferrari) auf Rang drei sowie George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (Ferrari).

Anzeige
Anzeige

Verstappen gewinnt Sprint

Verstappen hatte am Samstagmittag (Ortszeit) bereits den Sprint genutzt, um seinen Rückstand im WM-Klassement zu verringern: Der Niederländer gewann das Kurzrennen, Piastri und Norris dagegen schieden nach einer Kollision schon in der ersten Runde aus.

Verstappen geht dadurch mit 55 Punkten Rückstand auf Piastri in den Rennsonntag in Texas, 33 sind es auf Norris. Ausgerechnet Piastri, der noch immer souveräne Spitzenreiter, wirkt momentan angeschlagen, auch sein Vorsprung auf Norris schrumpfte zuletzt. Der Trend spricht indes klar für Verstappen, viermal in Folge (Grand Prix und Sprint) landete er zuletzt vor beiden McLaren.

Nico Hülkenberg wird das Rennen von Startplatz elf angehen, der Sauber-Pilot hat damit Chancen auf Punkte und damit einen versöhnlichen Abschluss des Wochenendes. Der Deutsche hatte völlig überraschend Startplatz vier für den Sprint erobert, war dann in der ersten Kurve aber in den Unfall mit Piastri und Norris verwickelt. Hülkenberg wartet seit Juli auf Punkte, als er in Silverstone als Dritter sensationell sein erstes Formel-1-Podium eingefahren hatte.

Anzeige
Crash in Kurve 1 im Austin-Sprint zwischen Lando Norris und Oscar Piastri
News

Formel-1-Sprint Austin: Beide McLaren nach Kollision in Kurve 1 raus!

  • 19.10.2025
  • 01:01 Uhr
Piastris McLaren in der Luft
News

Nächster McLaren-Crash: Verstappen gewinnt Sprint

  • 18.10.2025
  • 19:44 Uhr
imago images 1066978975
News

Kommentar: Schumacher beweist für den Formel-1-Traum Mut

  • 18.10.2025
  • 14:07 Uhr
1 Max Verstappen (NLD, Oracle Red Bull Racing), F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 5, 2025 in Singapore, Singapore. (Photo by HOCH ZWEI) Singapore Singapore *** 1 Ma...
News

So wird Verstappen doch noch F1-Weltmeister

  • 18.10.2025
  • 13:58 Uhr
Schon wieder obenauf: Max Verstappen in Texas
News

Formel 1: Verstappen erneut vorne - Hülkenberg überrascht

  • 18.10.2025
  • 08:53 Uhr
Zak Brown redete am Austin-Freitag viel und sagte dennoch wenig ...
News

Fragen an Zak Brown: Und welche "Konsequenzen" für Norris gibt es jetzt?

  • 17.10.2025
  • 23:55 Uhr
Timo Glock rechnet mit McLaren knallhart ab
News

Glock zerlegt McLaren: Dieses Theater ist völliger Blödsinn

  • 17.10.2025
  • 22:27 Uhr
Überraschend schnell in Austin: Nico Hülkenberg
News

Zweiter im Training: Hülkenberg überrascht in Texas

  • 17.10.2025
  • 20:54 Uhr
Tim Mayer will weiterkämpfen
News

"Illusion von Demokratie" bei FIA: Mayer beendet Kandidatur

  • 17.10.2025
  • 20:40 Uhr
McLaren-Teamchef Andrea Stella im Formel-1-Fahrerlager 2025
News

"Papaya-Justiz" bei McLaren: Stella erklärt, warum Norris die Schuld trägt

  • 17.10.2025
  • 18:27 Uhr