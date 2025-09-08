Die Karriere von Mick Schumacher verläuft aktuell nicht ganz wie erhofft. Der Deutsche fährt nach der Absage von Formel-1-Neuling Cadillac auch bei der WEC-Serie hinterher.

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat in der Langstrecken-WM beim Rennen in Austin/Texas eine Enttäuschung erlebt.

Vom 12. Platz gestartet, fiel das Alpine-Trio mit Schumacher, Jules Gounon und Frédéric Makowiecki (beide Frankreich) in einem chaotischen Regenrennen noch auf den 15. Rang zurück. Die Piloten beendeten das Rennen mit vier Runden Rückstand.