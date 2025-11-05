Noah Dettwiler kehrt in die Heimat zurück: Nach Horror-Crash ist die "Entwicklung positiv"

Rund anderthalb Wochen nach seinem schweren Unfall beim Großen Preis von Malaysia kann Motorrad-Pilot Noah Dettwiler in seine Heimat zurückkehren.

Wie das Management des Schweizers mitteilte, soll der 20-Jährige nach dem Okay der behandelnden Ärzte am Donnerstag mit einem medizinischen Rücktransport per Flug nach Zürich gebracht werden.

Nach der Ankunft in der Heimat werde Dettwiler dort ins Krankenhaus verlegt und sich der noch ausstehenden Bein-OP unterziehen. Danach soll die Reha-Phase beginnen. Dettwilers Zustand habe sich derart positiv entwickelt, dass dem Heimtransport nichts entgegenstehe.

Dettwiler hatte Ende Oktober lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In der Aufwärmrunde vor dem Moto3-Rennen in Sepang war Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwilers Maschine gefahren. Dieser war vor der Kollision langsam unterwegs und wurde von seiner Maschine geschleudert.

Später hatte Dettwilers Vater Andy der Schweizer Zeitung Blick gesagt, dass die Ärzte um das Leben seine Sohnes gekämpft hätten. Der Rennfahrer hatte laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren". Es seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen" worden. Auch Rueda erlitt einen Herzstillstand.