Wechsel in die USA? Mick Schumacher testet erstmals im IndyCar

Der Weg zurück in die Formel 1 scheint für Mick Schumacher abermals versperrt, nun prüft der Sohn von Legende Michael Schumacher offenbar den Einstieg in eine neue Rennserie: Wie Rahal Letterman Lanigan Racing am Freitag verkündete, wird der 26-jährige Schumacher am 13. Oktober in Indianapolis in einem Dallara DW12 einen IndyCar-Test für das US-Team absolvieren.

"Ich bin sehr gespannt auf die Besonderheiten und Eigenschaften dieses Rennwagens, der sich von den Autos unterscheidet, die ich gewohnt bin - und ihnen dennoch ähnelt", wird Schumacher in der Mitteilung von RLL zitiert. Er sei "weiterhin sehr daran interessiert, Erfahrungen in der vielfältigen Welt des Motorsports zu sammeln".

In diesem Jahr ist Schumacher wie bereits seit 2023 für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) aktiv. 2021 und 2022 fuhr der frühere Formel-2-Champion in der Formel 1 für Haas, dann verlor er sein Stammcockpit. 2023 und 2024 war Schumacher neben seinem WEC-Engagement Formel-1-Ersatzfahrer bei Mercedes. Eine Rückkehr in ein Stammcockpit in der Königsklasse, in der sein Vater mit sieben Titeln gemeinsam mit Lewis Hamilton Rekordweltmeister ist, zerschlug sich Jahr für Jahr.

Cadillac, 2026 als elftes Team in der Formel 1 neu dabei, entschied sich Ende August für die Altstars Valtteri Bottas und Sergio Pérez als Stammfahrer und gegen Schumacher, der zuvor Gespräche bestätigt hatte. Der Formel-1-Rennstall von Alpine verlängerte jüngst den Vertrag von Pierre Gasly, die Entscheidung über das zweite Cockpit fällt laut Teamboss Flavio Briatore zwischen dem derzeitigen Fahrer Franco Colapinto und Nachwuchsmann Paul Aron.

Nun könnte Schumacher dennoch in einen Einsitzer zurückkehren, allerdings in der IndyCar-Serie und damit in Nordamerika, wo teils auf superschnellen Ovalen und teils auf Rennstrecken mit klassischeren Layouts gefahren wird. Indy-Legende Rahal jedenfalls ist voll des Lobes für Schumacher.

"Ich habe Micks Karriere aus der Ferne verfolgt, ebenso wie die seines Vaters, daher ist der Gedanke, ihn in einem unserer Rennwagen zu sehen, sehr aufregend", sagte der dreimalige IndyCar-Champion und Teamchef: "Ich denke, es wird ein großartiger Tag für RLL und auch für Mick, weil er seine erste Erfahrung in einem IndyCar macht." Schumacher verfüge "offensichtlich" über "eine Menge Talent", so Rahal.