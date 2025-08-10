Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Alessandro Ghiretti meldet sich im Meisterschaftskampf zurück

Der Franzose feierte beim zehnten Saisonrennen des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland einen ungefährdeten Start-und-Ziel-Sieg.

Nach einem enttäuschenden Samstag meldet sich Alessandro Ghiretti mit einem eindrucksvollen Sieg zurück.

Zweiter, wie auch schon im Qualifying, wurde Ariel Levi.

Platz drei ging an Theo Oeverhaus, der gestern noch Zweiter geworden war. Der Meisterschaftsführende Robert de Haan belegte nach einer Strafversetzung nur Rang elf.

Durch den Sieg übernimmt Ghiretti nun auch die Führung in der Meisterschaft: Einen Punkt liegt er nun vor Robert de Haan (163 zu 162). Ein starkes Wochenende bringt Ariel Levi auf Rang drei mit 120 Zähler, direkt dahinter liegt Theo Oeverhaus (119).