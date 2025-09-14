Porsche Sixt Carrera Cup: Wouter Boerekamps krönt niederlänsische Dominanz in Spielberg

Das Podium des Porsche Sixt Carrera Cups am Sonntag in Spielberg wird in Oranje gehüllt sein. Wouter Boerekamps gewinnt erstmals.

Robert de Haan, der vom neunten Platz starten musste und in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz liegt, fuhr sich in einem starken Rennen auf den zweiten Platz vor.

Damit verhindert er die vorzeitige Meisterschaft von Alessandro Ghiretti, der nur 13. wurde.

Komplettiert wird das Podium des zweiten Wochenend-Rennens von Huub van Eijndhoven.