Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Deutscher Doppelsieg am Nürburgring

  • Veröffentlicht: 09.08.2025
  • 12:00 Uhr
  • Tom Offinger

Deutsche Festspiele in der Eifel. Alexander Tauscher feiert am Nürburgring seinen ersten Saisonsieg.

Vom Start weg entwickelte sich der neunte Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland zu einem chaotischen Rennen.

Pole Setter Alessandro Ghiretti und der Meisterschaftsführende Robert de Haan beharkten sich frühzeitig und verloren bei einem misslungenen Zweikampf in der ersten Kurve einige Plätze.

Nutznießer war Alexander Tauscher, der den ersten Platz erobern und vor seinem Landsmann Theo Oeverhaus die Ziellinie überqueren konnte.

Dritter wurde de Haan vor Ariel Levi.

In der Meisterschaft sieht es wie folgt aus: Robert de Haan führt mit insgesamt 156 Punkte, dahinter folgt Ghiretti mit 138 Zählern. Bester Deutscher ist Theo Oeverhaus auf Rang drei 103 Punkten.

  • Ab 0