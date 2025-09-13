Anzeige
Die Highlights des Porsche sixt Carrera Cup Deutschland auf ProSIeben, JOYN und ran.de

Porsche Sixt Carrera Cup: Robert de Haan gewinnt am Red Bull Ring - Jan Seyffert crasht

  • Veröffentlicht: 13.09.2025
  • 13:38 Uhr
  • Tim Althoff

Robert de Haan gewinnt das Rennen des Porsche Sixt Carrera Cups am Red Bull Ring.

Ein wildes Rennen des Porsche Sixt Carrera Cups am Samstag des Red Bull Rings geht an Robert de Haan.

Flynt Schuring

Der Niederländer setzt sich gegen Alessandro Ghiretti und Janne Stiak durch.

Jan Seyffert aus Deutschland sorgte für einen Einsatz des Safety Cups. Aufgrund eines Kontakts geriet er auf der Strecke ins Rutschen und landete frontal in der Wand.

Dabei hatte Seyffert Glück, dass er nicht heftiger von Joseph Warhurst getroffen wurde. Der Brite konnte nicht mehr ausweichen und fuhr seitlich in das Auto seines Konkurrenten.

