Der 19-jährige Niederländer verteidigte am Start seine Pole Position und lag zielsicher auf Siegkurs, ehe ihn der Defekt in der letzten Runde erwischte.

Es ist ein Wochenende zum Vergessen für Robert de Haan: Nach einem schwierigen Rennen am Samstag bremst ihn am Sonntag ein Reifenschaden aus.

Nutznießer beim zwölften Saisonlauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschlands war Alessandro Ghiretti, der lange auf dem zweiten Platz lag und seinen vierten Saisonsieg feiern konnte.

Zweiter wurde der gestrige Sieger Flynt Schuring.

Platz drei ging an Huub van Eijndhoven.