Die Highlights des Porsche sixt Carrera Cup Deutschland auf ProSIeben, JOYN und ran.de

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Reifenschaden in der letzten Runde - Robert de Haan verliert Sieg am Sachsenring

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 12:05 Uhr
  • Tom Offinger
Article Image Media

Es ist ein Wochenende zum Vergessen für Robert de Haan: Nach einem schwierigen Rennen am Samstag bremst ihn am Sonntag ein Reifenschaden aus.

Der 19-jährige Niederländer verteidigte am Start seine Pole Position und lag zielsicher auf Siegkurs, ehe ihn der Defekt in der letzten Runde erwischte.

Nutznießer beim zwölften Saisonlauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschlands war Alessandro Ghiretti, der lange auf dem zweiten Platz lag und seinen vierten Saisonsieg feiern konnte.

Zweiter wurde der gestrige Sieger Flynt Schuring.

Platz drei ging an Huub van Eijndhoven.

