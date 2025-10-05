Anzeige
Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Robert de Haan gewinnt zweites Rennen in Hockenheim und damit den Titel

  • Veröffentlicht: 05.10.2025
  • 12:07 Uhr
  • Tom Offinger

Der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland hat einen neuen Champion: Robert de Haan setzt die Erfolgsserie der Niederländer weiter fort.

Der 19-Jährige lag beim 16. und letzten Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland lange Zeit auf dem zweiten Platz, bis der Führende Flynt Schuring sein Tempo verlangsamte, um seinem Teamkollegen - dem Drittplatzierten Alessandro Ghiretti - noch den Sieg in der Meisterschaft zu ermöglichen.

In der letzte Runde drehte Schuring sich bei dem Versuch von der Strecke, de Haan erbte die Führung und überquerte als Erster die Ziellinie.

Zweiter wurde Ghiretti, Platz drei ging an Ariel Levi.

Die Meisterschaft sieht nun wie folgt aus: Robert de Haan gewinnt den Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland mit 269 Punkten, Ghiretti beendet das Jahr mit 262 Zählern. Platz drei geht an Huub van Eijndhoven (185).

