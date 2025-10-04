Anzeige
Die Highlights des Porsche sixt Carrera Cup Deutschland auf ProSIeben, JOYN und ran.de

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Robert de Haan gewinnt in Hockenheim - Meisterschaftskampf spitzt sich zu

  • Veröffentlicht: 04.10.2025
  • 12:01 Uhr

Enger geht es kaum: Robert de Haan setzt im Kampf um den Titel ein dickes Ausrufezeichen.

Der Niederländer stellte mit seinem Sieg im 15. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland die Meisterschaftsordnung komplett auf den Kopf.

Hinter ihm wurde Keagan Masters Zweiter, Alexander Tauscher - der lange Zeit das Rennen angeführt hatte - überquerte die Ziellinie als Dritter.

Der Meisterschaftsführende Alessandro Ghiretti musste im Qualifying ordentlich federn lassen und ging nur von Rang acht ins Rennen. Einige Überholmanöver brachten den Franzosen immerhin noch auf den sechsten Platz.

Vor dem letzten Lauf sieht es nun wie folgt aus: Robert de Haan hat den Platz an der Sonne zurückerobert und steht nun bei 244 Punkten. Ghiretti liegt mit drei Zählern Rückstand dahinter.

Dritter ist Huub van Eijndhoven - mit 177 Punkten kann er allerdings nicht mehr in den Titelkampf eingreifen.

